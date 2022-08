Es ist ein Stromausfall, der vor allem von Nachteulen und Frühaufstehern registriert wurde: Am Dienstag zwischen 3 und 4 Uhr waren 2800 Haushalte in Kiel ohne Strom. Diese Stadtteile waren betroffen.

Kiel. Die Meldungen erreichten die Stadtwerke mitten in der Nacht: Am Dienstag ist in Kiel zwischen 3 und 4 Uhr in 2800 Haushalten in Kiel der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Stadtteile Wellsee, Rönne und Elmschenhagen.

Grund für den Stromausfall war nach Angaben der Stadtwerke eine defekte Muffe, ein Verbindungsstück für Kabel, im Bereich Am Teich und Zum Schlüsbeker Moor. In der Folge seien 18 Netzstationen ausgefallen. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke ermittelte demnach den Ursprung des Defektes und stellte die Versorgung wieder her. Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster: „Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“