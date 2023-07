﻿Street-Art und Büchereiarbeit: Kieler Delegation reist nach San Francisco

Kiel/San Francisco. „You should wear some flowers in your hair“, rät ein Hippie-Klassiker allen, die nach San Francisco gehen. Eine kleine Delegation aus Kiel hat aber mehr als nur Blumen im Sinn, wenn sie am Freitag gen Kalifornien abhebt.

Street-Art als fast schon zeitlose Form der Jugendkultur und dazu das Bibliothekswesen, das seit jeher für die Idee von Kultur für alle steht, das sind die großen Themen des bis zum 17. Juli währenden Aufenthalts in der jüngsten Partnerstadt von Kiel.

„Es ist keine Vergnügungsreise“, versichert Teilnehmerin Kate Eichberg von der Stadtbücherei und verweist auf etliche Beispiele, die aus ihrer Sicht bestätigen: „Es lohnt sich, über den Tellerrand zu schauen“. Aus der Partnerstadt Tal­linn in Est­land importierte die Bücherei zum Beispiel vor vier Jahren die Idee einer Bibliothek der Dinge. Und bei einer Dienstreise ins niederländische Tilburg schnappte eine Mitarbeiterin die Anregung auf, Kindern mithilfe eines Vorlesehundes beim Lesenlernen zu helfen.

Ideen aus San Francisco für Kiel

Gegenüber Ausflügen ins Internet haben – wie diese Fälle zeigen – solch richtige Reisen den Vorteil, dass man öfter mal findet, was gar nicht gesucht wurde. Und so ist Kate Eichberg auch diesmal wieder gespannt, was denn so vom Pazifik an die Ostsee schwappt.

Fragen hat sie natürlich trotzdem im Gepäck, unter anderem zum Umgang mit Trödeleien bei der Rückgabe von Medien oder mit dem auch in den USA beklagten Fachkräftemangel. Außerdem interessiert sich die Kielerin für die Erfahrungen mit Büchereiautomaten, die in der seit 2019 mit Kiel verbundenen Stadt San Francisco noch breitere Kreise für die Welt der Worte gewinnen sollen.

Kalifornische Street-Art soll Impulse für Kiel bringen

Unterdessen ist das Thema Street-Art, wenn man so will, eine Altlast der leidigen Corona-Zeit. Bereits seit 2015 fördert der Kieler Jugendring den Austausch vornehmlich jüngerer Kreativer aus den Partnerstädten, was auch im Jahr 2019 mit einer Visite von Street-Artisten aus Kalifornien der Fall war.

Dann jedoch hielt das Coronavirus unerwünscht kreativ mit immer neuen Wandlungen die Menschen auf Distanz, sodass es erst jetzt was wird mit dem Gegenbesuch. „Es war mühsam, aber wir sind drangeblieben“, sagt Arne Eichberg vom Jugendring. Gemeinsam mit den Street-Art-Künstlern Simon Banger und Lennart Wintschel will er erkunden, wie in San Francisco Kreative gemeinsam mit den Menschen im jeweiligen Umfeld Projekte auf den Weg bringen.

Städtepartnerschaft „nicht nur auf dem Papier“

„Da gibt es sehr viel Beteiligung mit Ergebnissen, die am Ende oft großen Anklang finden“, berichtet Eichberg, der solche Dinge genauso wie der Rest des Quartetts aus Kiel bisher nur vom Hörensagen kennt.

Genau das soll die Reise nach Kalifornien ändern – und dazu wie bei ähnlichen Touren in der Vergangenheit die eine oder andere unerwartete Nebenerkenntnis bringen. Gefördert wird der Fach- und Kulturaustausch aus dem Kieler Fonds für Städtepartnerschaften, auch dank des Einsatzes von Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne). Ihr Credo: „Partnerschaften sollen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sie müssen gelebt werden.“

Kurze Eindrücke aus San Francisco stellt die Delegation aus Kiel während ihres Besuchs von Zeit zu Zeit über www.stadtbuecherei-kiel.de ins Netz.

