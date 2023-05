﻿Nach drei Hinrichtungen im Iran: Kiel beteiligt sich an Solidaritätsaktion

Zaubershow „Live from Las Vegas“

So verzauberte Magier Hans Klok sein Publikum in der Wunderino-Arena in Kiel

Der niederländische Magier Hans Klok tourt gerade mit seinem Programm „Live from Las Vegas“ durch Norddeutschland. Am Freitag zeigte er in der Wunderino-Arena in Kiel, warum er „der schnellste Magier der Welt“ genannt wird. So war die Show in der Landeshauptstadt.