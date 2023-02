﻿Demonstration in Kiel: 900 Menschen zeigten Solidarität mit der Ukraine

Benefizkonzert für Ukraine-Hilfe in Kiel

Am Sonnabend, 25. Februar, gibt es ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Winterhilfe der Diakonie und der Ukraine-Hilfe des DGB. Das Konzert in der Petruskirche an der Weimarer Straße 1 in Kiel-Wik beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Es treten unter anderen das Kieler Duo Georg Schröter/Marc Breitenfelder und der Pianist Evgeny Kosyakin auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der beiden Hilfsorganisationen wird gebeten.