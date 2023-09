﻿Lehrkräfte, Eltern und Schüler: Mehr als 500 fordern „Bildungswende jetzt“

Kiel. „Hoch die Hände – Bildungswende!“ Mit lautstarken Sprechchören haben mehr als 500 Menschen aus ganz Schleswig-Holstein bessere Bedingungen in Schulen und Kindergärten gefordert. Der mehrere Hundert Meter lange Demonstrationszug durch Kiel sorgte am Sonnabend für große Aufmerksamkeit bei Passanten und für Staus auf den Straßen.

Lehrkräfte, Eltern und Schüler waren dem Aufruf eines breiten Bündnisses aus elf Organisationen zum Protest gefolgt. Dazu gehörten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule sowie Landeselternbeiräte und Landesschülervertretungen. Anlass war ein Aktionstag, der bundesweit stattfand.

Demo in Kiel gegen marode Schulen und Lehrkräftemangel

Bei der Abschlusskundgebung am Bootshafen zeichnete Laura Pooth, Vorsitzende des DGB-Landesbezirks Nord, ein düsteres Bild der Bildungslandschaft. „In einem Land, das zu den reichsten der Erde zählt, müsste es selbstverständlich sein, dass Bildung das höchste Gut in der Gesellschaft ist und gute, faire Arbeitsbedingungen bietet. Das ist es aber nicht“, rief sie den Teilnehmern zu.

Durch den Lehrkräftemangel sei die Zeit pro Schüler zu knapp. „Es regnet rein, es stinkt vergammelt, der Putz fällt von der Decke.“ Investitionen seien dringend nötig. An Bildung werde gespart, das sei ein „fatales Signal“, so Pooth. Dass das nicht nur überzogene Kritik einer Gewerkschaft ist, unterstrich Elternvertreter Christoph Grubor. Auch er berichtete von maroden Schulen seiner Kinder.

„Ständig fallen Schulstunden aus, Unterricht wird zum Teil im Vorbeigehen erteilt, Eltern müssen aushelfen. Das liegt am veralteten System“, so Grubor. Er forderte: „Die Bildung unserer Kinder darf nicht vom Elternhaus abhängig sein.“ Amelie Biebau, stellvertretende Landesschülersprecherin an Gemeinschaftsschulen, sprach von „überfüllten Klassen, die die Qualität des Unterrichts mindern“.

„Bildungswende jetzt“: Lehrkräfte, Eltern, Schüler und Erzieher fordern Investitionen

„Die Lehrer sind häufig so gestresst, dass sie kaum noch auf die Fragen von Schülern eingehen können.“ Ebenfalls aus dem Alltag berichtete Sabine Lange, seit sieben Jahren Lehrerin an einer Förderschule mit Schwerpunkt auf geistige Entwicklung in Preetz. „An unserer Schule regnet es regelmäßig durch.“ Zum Teil gebe es Räume, die wegen der Feuchtigkeit einen erhöhten Lüftungsbedarf haben.

„Wir müssen jedes Kind als Ressource begreifen, niemand darf hinten herunterfallen. Schließlich brauchen wir Krankenschwestern, Ärzte, Bäckereifachverkäufer – wie können wir da nur an der Bildung sparen?“, fragte sie rhetorisch. In der Realität bekomme nicht jedes Kind die Bildungsmöglichkeiten, die es haben sollte.

Eine Misere, die bereits im Vorschulalter beginnt, wie die Gaardener Erzieherin Laetitia Masson bestätigte. „In der Kita sind wir zwei Fachkräfte für 20 Kinder pro Gruppe. Tatsächlich sind es 22 Kinder, denn wir sind ständig überbelegt“, so Masson. In diesem System könne sie sich jedem Kind gerade einmal drei Minuten pro Tag intensiv widmen.

GEW will Sondervermögen Bildung von 100 Milliarden Euro

Meistens sei aber nur eine Erzieherin vor Ort, weil die andere krank sei, Urlaub habe, sich fortbilde oder andere Dienste erledige. Allein verantwortlich zu sein, fördere stressbedingte Krankheiten. „Das Minimum wären also drei Erwachsene pro Gruppe, damit gewährleistet ist, dass zwei davon immer da sind“, so Masson.

„Deshalb fordern wir ein Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro“, sagte GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke in Anlehnung an die Summe, die für Verteidigung ausgegeben werden soll. Außerdem sei das Signal einer Fachkräfteoffensive dringend notwendig.

