Die Einweihung der Anschütz-Einstein-Gedenkstätte des Künstlers Jörg Plickat lockte viele Menschen an die Schmerzklinik am Heikendorfer Weg.

Denkmäler sollen an die Vergangenheit erinnern. Eine neue Skulptur mit den Silhouetten von Hermann Anschütz-Kaempfe und Albert Einstein am Ostufer in Kiel aber ist nicht nur eine Hommage an die Wissenschaftler, sondern soll auch die aktuelle Forschung an der Schwentinemündung sichtbarer machen.

Steffen Müller WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket