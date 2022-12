﻿Ein Kieler schafft es aus der Krise heraus zurück ins Leben

Aus der Krise in den Job: Martin Petersen ist an Multipler Sklerose und Depressionen erkrankt. Mithilfe der Brücke Schleswig-Holstein hat sich der 47-Jährige zurück ins Leben gekämpft. Inzwischen arbeitet er bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiel – seine erste Festanstellung.

Kiel. Das Leben verläuft nicht immer gradlinig. Aber das muss es auch gar nicht. Um zu dieser Einstellung zu gelangen, hat Martin Petersen (47) ein paar Jahre gebraucht. Als Student hatte der Kieler noch große Ziele. Als Ingenieur wollte er die Welt verbessern. Doch dann kam ihm die Depression dazwischen. Wie er trotzdem zu innerer Zufriedenheit fand, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mensch fürs Rampenlicht sei er absolut nicht, beteuert Martin Petersen, als wir ihn auf seiner neuen Arbeitsstelle besuchen. „Aber ich möchte mit meiner Geschichte anderen Mut machen.“ Er möchte erzählen, dass man dieser Krankheit nicht hilflos ausgeliefert sein muss. „Man muss es sich wert sein, Hilfe anzunehmen.“

Doch um zu dieser Erkenntnis zu kommen, hat er lange gebraucht. „Meine Erfahrungen wünsche ich niemandem“, sagt er. Aber er habe die Zeit überstanden. „Das gibt mir heute viel Sicherheit und Kraft, egal, wie düster ich dann gerade denke.“ Er wisse nun, dass alles Schwere irgendwann wieder gehe. Dass es nicht düster bleibt.

Wenn Depressionen das Leben zerstören

Martin Petersen wächst in Flintbek auf, besucht die Humboldtschule in Kiel und fängt mit einem Chemiestudium an der Christian-Albrechts-Universität an. Nach einem Semester wechselt er zu Pharmazie. „Ich hab’ fröhlich angefangen, Labore gemacht, Klausuren geschrieben“, erzählt er. Doch irgendwann sei das Studium zur Quälerei geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist schwierig, das in Worte zu fassen“, sagt er nachdenklich. Es sei eine schleichende Veränderung, die man selbst erst zu spät bemerkt. Irgendwann halfen so Floskeln wie „Das ist nur eine schlechte Phase“, „Das hat man mal“ oder „Da muss man sich eben durchkämpfen“ nicht mehr. Nach fünf Semestern ist ihm klar: „Mit Willenskraft allein kriege ich das nicht geregelt.“

Zum Glück stehen seine Eltern hinter ihm. Ermuntern ihn, doch einfach etwas ganz anderes zu probieren. Er überlegt sich, eine Ausbildung zum Blechblasinstrumentenmacher zu machen. „Seit ich sechs bin, hatte ich im Posaunenchor gespielt“, erzählt er. Doch einen Ausbildungsplatz findet er nicht.

Mit der Depression kommen die dunklen Gedanken

Plan B kommt ins Spiel: An der Fachhochschule (FH) Kiel studiert er Maschinenbau. Ein Fach, das ihn interessiert und ihm liegt. „Mein Vater ist Ingenieur“, sagt er. „Aber nach der Schule wollte ich auf keinen Fall das machen, was die Eltern machen.“ Mehrere Jahre lang schafft er alles fast mühelos. Scheine, Klausuren, Praktika. Nebenbei jobbt er bei einer Versicherung in der Abteilung für Technik und Prozesse sowie in einer Schildergießerei. Das Leben scheint leicht.

Doch je näher das Studienende rückt, desto dunkler werden die Gedanken wieder. Ihm fehlen zu der Zeit nur noch eine Semesterarbeit und die Diplomarbeit. "Aber ich habe es einfach nicht geschafft." In seinem Kopf kreist die Frage: Wenn ich fertig bin, was dann? "Ich habe mir einfach nicht zugetraut, als Ingenieur zu arbeiten", sagt Martin Petersen. Die düstere Depression ist zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Brücke Schleswig-Holstein hilft Betroffenen mit Depressionen

Er bricht das Studium ab, meldet sich arbeitslos und holt sich schließlich Unterstützung bei der Brücke Schleswig-Holstein. Zehn Jahre arbeitet er von da an bei der Starthilfe Kiel. Einer Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Er bekommt eine Struktur, kann sich einbringen und sich neuen Herausforderungen stellen. Hier lernt er auch, besser mit Stress umzugehen. Geholfen habe ihm in all der Zeit seiner Erkrankung auch „ein toller Freundeskreis“, der immer gut mit seiner Depression umgegangen sei.

Depressionen: Fachleute gehen von hoher Dunkelziffer aus Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Vor allem die Corona-Pandemie hat die Zahl der Betroffenen steigen lassen. Laut Bundesgesundheitsministerium erkranken etwa 16 bis 20 von 100 Menschen irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. In Schleswig-Holstein gibt es verschiedene Hilfseinrichtungen für Betroffene. Eine davon ist die Brücke Schleswig-Holstein mit rund 780 Mitarbeitern. Die Einrichtung berät, begleitet und unterstützt bei seelischen Erkrankungen, psychischen Behinderungen, Erkrankungen durch Suchtmittelmissbrauch und sozialen Benachteiligungen. Vertreten ist die Brücke im Norden in insgesamt neun Kreisen und kreisfreien Städten. Rund 250 Betroffene werden derzeit in Kiel unterstützt, landesweit sind es 1500. Mehr: www.bruecke-sh.de

Zehn Jahre sind eine lange Zeit für eine "Starthilfe". Aber diese Zeit habe er gebraucht. "Als ich hier anfing, war ich am Boden." Auch, weil Ärzte bei ihm nicht nur eine Depression diagnostiziert hatten, sondern zusätzlich noch Multiple Sklerose (MS). Manchmal, so weiß er inzwischen, hängen diese beiden Krankheitsbilder eng zusammen.

Wenn Martin Petersen all das erzählt – von seinen drei gescheiterten Studienversuchen, von seiner Erkrankung –, dann mag man das kaum glauben. Zufrieden, ja fast glücklich sitzt er heute an seinem Schreibtisch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Hier im Anscharpark hat er die erste Festanstellung seines Lebens bekommen. Mit 47 Jahren. Er wirkt hoch motiviert, klar und konzentriert und man merkt: Hier hat jemand Spaß an seiner Arbeit, an den Kollegen und dem Leben.

Depressionen machen es Betroffenen schwer zu arbeiten

Krankenakten sagen nicht immer die ganze Wahrheit. „Für den ersten Arbeitsmarkt nicht tauglich“, ein Mensch „mit psychischer Beeinträchtigung“ und „erwerbsgemindert“ steht in den Akten von Martin Petersen. Das stimmt auch alles. Und sagt doch so wenig über ihn aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Denn Martin Petersen ist auch ein Mensch, der einen Sinn sucht. Der sich in die Gesellschaft einbringen will, der mit seiner Arbeit etwas beitragen möchte. „Der Job macht was mit einem“, sagt Martin Petersen und grinst. „Er gibt mir ein gutes Gefühl.“ Petersen ist mit halber Stelle für die Buchhaltung zuständig. Etwas, was er auch schon bei der Starthilfe gemacht hat. „Die Arbeit ist sinnvoll“, sagt er. „Ich bin so etwas wie ein Maschinist, der die Kohlen schaufelt, ohne die die Maschinen nicht laufen würden.“

Mit der Starthilfe der Brücke Schleswig-Holstein in den Beruf

Die Angst, dass er nicht genügen könnte, dass der Sinn im Leben fehlt, diese Angst hat er nicht mehr. „Ohne Hilfe von außen hätte ich das allerdings nicht geschafft“, stellt Martin Petersen sachlich fest. „Die Starthilfe hat mich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet und darauf, dass ich das schaffe.“ Er ist stolz auf sich, dass er sich Hilfe geholt und zugelassen hat. Rückblickend ist er sich sicher: „Das war die beste Entscheidung meines Lebens.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit 47 ist Martin Petersen nun vorerst angekommen. Was nicht heißt, dass es keine Rückschläge mehr geben wird. „Aber inzwischen weiß ich damit umzugehen.“