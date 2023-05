Der lange Weg zum neuen Stadion

Liebe Leserinnen und Leser,

der Bau des neuen Holstein-Stadions steht seit vielen Jahren auf der politischen Tagesordnung in Kiel. Schon längst hätte die erste Tribüne abgerissen werden sollen - aber die Mixtur aus Ukraine-Krieg, Baukostenexplosion und Geldmangel hat den Start bisher verhindert. Immerhin: Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es inzwischen. Sobald sich Stadt, Verein und Sponsoren auf eine neue Stadiongesellschaft und eine günstigere Projektvariante geeinigt haben, könnte es also losgehen. Doch weiterhin gibt es keinen konkreten Plan für die abgespeckte Stadionversion, die einerseits weiterhin repräsentativ werden soll, andererseits auch kein „Fußball-Tempel“ werden darf, wie es Sportdezernent Gerwin Stöcken formuliert hat. Dafür fehlt das Geld.

Die Stärke der Gesamtkonstruktion - Stadt, Verein und Sponsoren tragen gemeinsam Verantwortung - ist zugleich auch ihre Schwäche. Jeder der drei Beteiligten hat das Gefühl, dass die Partner mehr schultern sollten. Jeder betont, wie sehr er selbst bislang in Vorleistung getreten ist. Der Wahlerfolg der Grünen, die sich traditionell mit den kommunalen Millionenausgaben für die KSV Holstein schwertun, verkompliziert die Lage weiter. Sie wollen bei den anstehenden Kooperationsgesprächen deutlich machen, dass die Stadt keine weitere finanzielle Verantwortung tragen darf.

So kennen die Kieler Fans ihr Stadion im Jahr 2023: improvisierter VIP-Bereich (Mitte), improvisierte Osttribüne als Stahlkonstruktion (rechts) und eine 73 Jahre alte Haupttribüne (links). © Quelle: Uwe Paesler

Da bekommt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Gelegenheit, seine Mediationsfähigkeiten aus seiner einstigen Zeit als Amtsrichter voll zu entfalten. Die Sicht auf die Dinge zwischen KSV-Präsident Steffen Schneekloth, Hauptsponsor Gerhard Lütje und grünen Kommunalpolitikern wie Arne Stenger könnte unterschiedlicher kaum sein. Die Deutsche Fußball Liga dürfte dieses Kieler Fingerhakeln langfristig jedoch wenig interessieren. Sie erwartet Fortschritte in der nächsten Saison. Sonst könnte die Lizenz tatsächlich im nächsten Frühjahr wackeln - oder Heimspiele in anderen Städten drohen.

Für viel Aufsehen haben in der vergangenen Woche die klaren Worte des scheidenden Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar zur Lage in seiner SPD gesorgt. Eigentlich waren mein Kollege Michael Kluth und ich bei ihm, um auf seine beiden Amtszeiten und 37 Jahre im Rat zurückzublicken. Aber dem Partei-Urgestein ist es ein Bedürfnis, nach der krachenden Wahlniederlage Tacheles zu reden. Er fordert personell und inhaltlich einen kompletten Neuanfang der Genossen an der Förde. Vor allem die Verkehrspolitik ist ihm ein Dorn im Auge. Das schmeckt nicht jedem in der Partei, die mit der Aufarbeitung des Ergebnisses vom 14. Mai noch länger beschäftigt sein dürfte. Tovar ist mit seiner Kritik jedenfalls nicht allein. „Den Anspruch, ganz vorn zu sein, löst man nicht nur mit Velorouten ein“, spottet auch der einstige Kreischef Jürgen Weber.

In der so schwierigen Verkehrspolitik geht es oft um das berühmte Fingerspitzengefühl. Daran hat es der Verwaltung offensichtlich auch am Falckensteiner Strand gefehlt, wo nicht nur 32 Halteverbotsschilder aufgestellt wurden, sondern auch gleich mehrere barrierefreie Parkplätze verschwunden sind. Das löst beim Betreiber der Deichperle und im Ortsbeirat gleichermaßen Ärger aus. Mein Kollege Steffen Müller spricht in seinem Kommentar von einem „schlechten Kommunikationsstil“ der Stadt. Recht hat er.





Bauprojekt der Woche

Dass die KSV Holstein die Lizenz für die nächste Zweitligasaison noch bekommen hat, hängt auch mit den vorbereitenden Arbeiten zusammen, die von der Projensdorfer Straße aus bereits laufen. Der Bau der Zufahrtsstraße ist in vollem Gang. Mein Kollege Sven Raschke hat vor Ort erfahren, warum der künftige neue Weg zum Stadion alles andere als eine Allerweltsstraße werden soll.





Gastro-Tipp der Woche

Der Hinweis auf dieses neue Geschäft ist kein klassicher Gastrotipp. Aber Fans amerikanischer Süßigkeiten sollten wissen, was es ab sofort in der oberen Holstenstraße zu kaufen gibt. „Süßigkeiten sind das Gemüse der Seele“, sagt Mitarbeiterin Faya Habash.

Zitat der Woche

Durch die Ausstellung bekommt man ein Stück Wissen über und ein Gefühl für den eigenen Körper. Isabelle Chopin, Körperspenderin aus Kronshagen

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1: Wer wissen will, was in, um und über Kiel passiert, schaut auf KN-online nach. Groß war das Interesse, die Hintergründe der Hubschrauberflüge zu erfahren.

Platz 2: Der Ärger über die Staus auf dem Ostufer ist groß. Vor allem die Mini-Mauer in der Preetzer Straße erhitzt die Gemüter.

Platz 3: U-Boote, die das Wasser verlassen, sind immer eine Attraktion. Auch unsere Leserinnen und Leser sind von den Neubauten aus Kiel fasziniert.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Schwärmereien von den guten alten Zeiten, in denen Autos noch mit handwerklichem Geschick selbst repariert werden konnten, sind aus vielen Gesprächen mit alten Tüftlern vertraut. Meine Kollegin Kristiane Backheuer hat einen Kieler getroffen, dessen Leben Stoff für viele Anekdoten zu diesem Thema bietet. Lesen Sie selbst.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN