Der Pannen-Kanal

Der NOK kommt nicht aus den Schlagzeilen: Am heutigen Mittwoch gab es gleich zwei dramatische Zwischenfälle am Verkehrsnadelöhr zwischen Nord- und Ostsee. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Liebe Leserinnen und Leser,

mal ist es menschliches Versagen, mal funktioniert die Technik nicht. Die Gründe für die einzelnen Probleme am Nord-Ostsee-Kanal sind vielfältig - und nicht immer so spektakulär wie jüngst der Zusammenstoß mit der Hochbrücke. Obwohl: Dass, wie gestern Abend, ein Frachter den Leitstand des Schleusenmeisters rammt, ist ebenfalls bemerkenswert. Wer hat da schon wieder gepennt? Keine zwölf Stunden später erreichte die Redaktion die Nachricht, dass der Kanal nach einem Ölunfall bei Brunsbüttel voll gesperrt werden muss.

Die Schleusen in Brunsbüttel sind seit 8 Uhr für die Schifffahrt gesperrt. Grund ist ein Ölfilm im Kanal. © Quelle: Frank Behling/Archiv

Es wächst der Eindruck, dass die Verantwortlichen und ein Teil der Schiffsbesatzungen mit den Herausforderungen des Kanalverkehrs mittlerweile überfordert sind. Pech als Erklärung greift zu kurz. Alle am Kanal beteiligten Behörden werden in den nächsten Monaten alle Hände voll zu tun haben, die Strukturen und Abläufe zu hinterfragen. So kann es an dieser bedeutenden Wasserstraße auf jeden Fall nicht mehr weitergehen.

Endlich losgehen soll es nach dem Willen der meisten Fans mit dem Neubau des Holstein-Stadions. Doch danach sieht es vorerst nicht aus. Die Lieferengpässe und Preissteigerungen in der Bauindustrie haben den geplanten Start im vergangenen Herbst verhindert. Nun bemüht sich die Stadt, unter ihrer Federführung eine Stadiongesellschaft zu gründen, die einen neuen Anlauf vorbereiten soll. Aber auch im günstigsten Fall würde dies frühestens im Sommer 2024 einen Baubeginn ermöglichen, schätzt Sportdezernent Gerwin Stöcken.

Völlig unklar ist allerdings die Gesamtfinanzierung des Projekts. Sicher sind nur die 30 Millionen Euro, die Stadt und Land vor einigen Jahren zugesagt haben. Inwieweit sich Hauptsponsor Gerhard Lütje noch engagieren wird, hängt von den Gesprächen mit Stadt und Verein ab, die derzeit laufen. Lütje wünscht sich ein modernes Stadion mit angeschlossenem Kongresszentrum, das als Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit des Projekts gilt. Die Stadt und die Ratsversammlung sprechen sich dagegen für deutlich kleinere Varianten aus, um Geld zu sparen. Es wird nicht ganz einfach sein, diese Gegensätze aufzuheben.

Oft haben wir in den vergangenen Monaten kritisch über die Situation im Kieler Einwohnermeldeamt berichtet. Bis in den Sommer hinein waren die Verhältnisse und Wartezeiten dort in vielen Fällen unzumutbar. Nun meldet Stadtrat Christian Zierau: Der Terminstau ist abgebaut. Als kleiner Gradmesser können dabei durchaus unser Leserbriefpostfach und das Telefon in der Lokalredaktion gelten. Das bestätigt die positive Einschätzung aus dem Rathaus. Hier gehen ebenfalls seit Wochen keine Klagen mehr über die Arbeit im Stadtamt ein.

Gleichwohl gibt es noch viel Luft nach oben, wie Zierau selbst erkennt. Die Digitalisierung ermöglicht weitere Vereinfachungen, die längst noch nicht realisiert sind. Und das Ziel, jungen Eltern bereits im Krankenhaus die so wichtige Geburtsurkunde auszuhändigen, sollte unbedingt erreicht werden. Damit sind wir eigentlich schon bei den Vorsätzen für das neue Jahr. Ich werde das Thema nächsten Mittwoch vertiefen, wenn Sie alle hoffentlich schöne Weihnachtstage hinter sich haben.

Bauprojekt der Woche

Das Kieler Veloroutennetz und der allmähliche Ausbau gehören zu unseren Dauerthemen. Nicht nur für Studentinnen und Studenten sind die Pläne für die Olshausenstraße von besonderer Bedeutung.

Gastro-Tipp der Woche

Die Lage ist großartig, das Konzept überzeugt ebenfalls: Mein Kollege Oliver Stenzel gerät ins Schwärmen, wenn er über das Restaurant Flygge berichtet. In diesem Fall deckt sich das mit meinen persönlichen Erfahrungen. Insofern schließe ich mich den Ausführungen unseres Gastro-Experten ohne Einschränkung an.

Zitat der Woche

Wir sind auf gutem Weg, den Stau aus der Pandemie abzubauen. Frank Löser, Geschäftsführer der Bäder GmbH, über die vielen Schwimmkurse in dieser Saison.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1: Es schneite am Donnerstagabend in Kiel plötzlich mit seltener Intensität. Das Thema Wintereinbruch fand in den vergangenen Tagen die höchste Aufmerksamkeit bei unserem digitalen Publikum.

Platz 2: Das Schicksal vom „Küstenmädchen“ bewegt unsere Leserinnen und Leser - auch wenn es nur um ein vergleichsweise kleines Geschäft in der Holtenauer Straße geht.

Platz 3: Aus der Geschäftswelt kommt auch dieser Text, der sich mit Veränderungen in der Innenstadt beschäftigt. Das Schicksal des Einzelhandels bewegt die Menschen - diese Botschaft ist eindeutig.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Der Besuch der Nachfahren des ehemaligen Kieler Rabbiners Arthur Posner hat schon jetzt Stadtgeschichte geschrieben. Mein Stellvertreter Dennis Betzholz hat sie auf ihrer Reise in Deutschland begleitet. Ihm ist es gelungen, die Emotionalität, die diese Tage für die Nachfahren der Familie bedeutet haben, in Worte zu fassen. Diese Reportage ist meine absolute Leseempfehlung.

Service

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion

