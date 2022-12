﻿Der Schnee sorgte für Chaos: KVG musste Busverkehr in Kiel einstellen

Der Winter hat in der Nacht zum Freitag den Straßenverkehr in Kiel erheblich behindert. Die Polizei zählte knapp 30 Unfälle. Zahlreiche Lastwagen und Busse fuhren sich fest, die KVG musste den Verkehr zeitweise einstellen. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz.

Der Schnee hat in Kiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die KVG musste den Betrieb für einige Stunden einstellen, nahm ihn am Freitagmorgen aber wieder auf.

Kiel. Der Wintereinbruch hat Kiel in der Nacht zum Freitag mit voller Wucht getroffen. Nach mehreren Unfällen und Schneeverwehungen musste die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) den Busverkehr in der Nacht einstellen.

Die Polizei Kiel registrierte bis zum Morgen 29 witterungsbedingte Unfälle. Nur in einem Fall erlitt ein Autofahrer einen Schock. Meist waren es Blechschäden, die für Einsätze sorgten.

Wintereinbruch: KVG-Bus rammte parkende Fahrzeuge

In der Holtenauer Straße war am Abend ein KVG-Bus auf glatter Straße ins Rutschen geraten und hatte mehrere parkende Pkw gerammt. In der Rendsburger Landstraße rutschte um 3 Uhr ein Tanklaster auf glatter Straße quer und musste gesichert werden.

Am Norwegenkai geriet ebenfalls ein Lastwagen an der Zufahrt zur Werftstraße ins Rutschen und kam nicht mehr weg.

Teilweise Schneewehen in Kiel

An einigen Stellen bildeten sich in Kiel sogar Schneewehen, die nur mit erheblichem Aufwand durchbrochen werden konnten. Die Zufahrt zur B503 in der Wik und die Kreuzung Prinz-Heinrich-Straße/Holtenauer Straße war ein Schwerpunkt. Schnee hatte sich dort in solchen Höhen aufgetürmt, dass der Verkehr nicht mehr durchkam.

Die KVG nahm am Morgen den Betrieb wieder Stück für Stück auf. Wegen der Betriebsunterbrechung kann es aber auf vielen Linien zu Verzögerungen kommen.