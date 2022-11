﻿Ein halbes Jahrhundert Zeitung für den Stadtteil

Suchsdorf. Wenn im Dezember das Heft mit dem farbenfrohen Titel in den Briefkästen steckt, feiert eine Institution im Stadtteil Geburtstag: Seit 50 Jahren geben Suchsdorferinnen und Suchsdorfer ehrenamtlich ein Stadtteilblatt heraus. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Informationen aus dem Ortsbeirat, Veranstaltungshinweise, Leserbriefe, dazu etwas Unterhaltung wie die beliebte Kinderrate-Ecke: So kennen die Leute ihr Heft „Der Suchsdorfer“.

Worüber diskutiert der Ortsbeirat? Was ist los in der Jugendkulturwerkstatt? Welche Aktivitäten bietet die Anlaufstelle Nachbarschaft an? Wie denkt die Pastorin über unsere Alltagsprobleme? Das alles und einiges mehr erfahren die Suchsdorfer und Suchsdorferinnen jeden Tag in den Kieler Nachrichten – aber auch einmal im Monat in der kostenlosen Stadtteilzeitung.

Das Außergewöhnliche: Kein Verlag, sondern ein Trägerverein gibt den „Suchsdorfer“ heraus. „Wir haben keine Gewinnabsichten, wir berichten überparteilich und unabhängig“, erklärt Wolfgang Weißleder. Der dienstälteste Redakteur kam 1978 ins Team. Schon seit der ersten Ausgabe vom Dezember 1972 gelte dieser Leitgedanke: „Unsere Zeitung will die Menschen nicht nur informieren, sondern auch aktivieren und zur Mitarbeit am kommunalen Leben bewegen.“

5950 Exemplare der Kieler Stadtteilzeitung für Suchsdorf

Seitdem hat das Blatt das Erscheinungsbild einer Schülerzeitung mit der Alten Levensauer Hochbrücke als Logo nie verändert. „Am Anfang mussten die Texte auf einer bestimmten Schreibmaschine geschrieben werden, die immer weitergereicht wurde – denn das Schriftbild sollte ja im Heft einheitlich sein“, erinnert sich Elisabeth Weißleder.

Heute funktioniert das mithilfe des Computerlayouts wesentlich schneller: Jeweils eines der derzeit sechs Mitglieder im Redaktionsteam stellt das Heft nach den Festlegungen beim monatlichen Teamtreffen zusammen. Wer sich hier engagieren will, ist willkommen: Die Herstellung einer Zeitung mache schließlich immer viel Arbeit.

Das gilt auch für den Vertrieb der 5950 Exemplare: Derzeit verteilen 51 Freiwillige die Hefte in Suchsdorf und Klausbrook, ebenfalls unentgeltlich. „Manch ein Suchsdorfer oder eine Suchsdorferin erwartet die neueste Ausgabe schon sehnsüchtig am Gartenzaun“, berichtet Wolfgang Weißleder. Überhaupt nehmen die Menschen Anteil, sie schreiben Leserbriefe, schicken Gedichte oder Fotos und kündigen Veranstaltungen wie den „lebendigen Adventskalender“ an.

Themen in der Erstausgabe 1972: Spielplatzlärm und Polizeisuche in Kiel

In der Erstausgabe 1972 beschäftigten die Leute ähnliche Dinge wie heute: Das Hochhausviertel rund um den Rungholtplatz ist gerade gebaut worden, der Großspielplatz sorgt wegen des lautstarken Betriebs für kritische Leserbriefe von Anwohnenden. Der Bauherr, die Neue Heimat, wirbt in einer Stellungnahme für Verständnis: „Kinder sollen und müssen sich austoben, wenn sie sich frei entfalten sollen.“

In einem Leserbrief bedankt sich eine Mutter bei der Polizei, die mit Hilfe von Suchtrupps und einem Hubschrauber den ausgebüxten Sohnemann wiedergefunden hat. Ganz hinten im Heft macht ein „Marzipanrezept aus dem Jahr 1901“ Appetit auf Köstliches während der Adventstage.

Ein prominenter Gratulant darf in der Jubiläumsausgabe im Dezember 2022 für Stadtteilzeitungen wie den „Suchsdorfer“ werben: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Ansonsten widmet sich Ausgabe 554 wie gewohnt den großen, kleinen Themen im Stadtteil – so zuverlässig und ehrenamtlich wie seit 50 Jahren.