﻿Wie Designer Tristan Brennwald aus Kiel die Modewelt erobern will

Schwarze Lederjacke mit Spitzen-Ärmeln, eine enge Jeans, hochhackige Schuhe: Tristan Brennwald fällt auf. Der 19-jährige Kieler hat ein Faible für Mode und stellt seine eigene Kollektion her. Seine Kleidung verkauft er mittlerweile an Kunden auf der ganzen Welt – mit einer gesellschaftlichen Botschaft.

Der 19-jährige Kieler Tristan Brennwald will als Modedesigner durchstarten. Seine erste Kollektion hat er auf einer Modeshow in Wien präsentiert.

Kiel. Von Kiel in die Mode-Metropolen dieser Welt: Das ist das Ziel von Tristan Brennwald. Der 19-Jährige träumt von einer Karriere als Modedesigner. Seine erste Kollektion mit selbst entworfenen Jacken, Pullovern, T-Shirts und Hosen ist auf dem Markt – inklusive eigener Modeshow in Wien. Mit seiner Kleidung will Tristan Brennwald vor allem eines: Auffallen und mit geschlechtsspezifischen Stereotypen aufräumen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angefangen hat alles vor drei Jahren mit einer gebrauchten Nähmaschine für 30 Euro und Learning-by-Doing. Auf dem Dachboden seiner Eltern brachte sich Tristan Brennwald das Nähen und Schneidern selbst bei, orientierte sich dabei an den Nähten und Schnitten von seiner eigenen Kleidung.

Trial and Error mit der30-Euro-Nähmaschine

„Ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert“, sagt Brennwald. Als 2020 wegen Corona die Schulen geschlossen waren und das gesellschaftliche Leben stillstand, nutzte der damals 16-Jährige seine neue Freizeit und widmete sich verstärkt seinem Hobby. Die Nähmaschine kaufte er in Schilksee, gefunden hat er sie auf dem Portal eBay-Kleinanzeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zu Beginn war das viel Trial and Error“, erinnert sich Brennwald. Mittlerweile sind seine Nähfähigkeiten so stark ausgeprägt, dass der 19-jährige Kieler problemlos Hosen, Jacken, T-Shirts, Taschen oder Pullis selbst herstellt und designt.

Androgyne Kleidung für Männer und Frauen

Sein ursprüngliches Ziel war, Mode für sich selbst zu designen und bei Bedarf auch Freunde und Familie auszustatten. „Ich trage gerne ausgefallene und auffällige Kleidung“, sagt Brennwald. Und das sieht man. Seine erste Kollektion heißt „Lace and Leather“ – Spitze und Leder. Brennwald kombiniert beide Stilrichtungen. Dabei heraus kommen beispielsweise schwarze Lederjacken mit Spitzen-Ärmeln oder Hosen aus Spitzenstoff mit Ledertaschen.

Die Mode hat einen weiblichen Touch – soll aber bewusst von Männern und Frauen getragen werden. „Es ist androgyne Kleidung“, sagt Tristan Brennwald. „Frauen tragen schon länger Klamotten wie Jeans oder Kapuzenpullis, die als typisch männlich angesehen werden. Warum sollen Männer nicht auch Kleidung anziehen, die eher mit Frauen in Verbindung gebracht werden?“

Längst wird die Kleidung mit dem Label „TB“ nicht mehr nur von Tristan Brennwald, seinen Freunden und Bekannten getragen. Der Kieler verkauft seine Mode in die ganze Welt. Über Instagram erreicht der Designer internationale Kundinnen und Kunden. Eine erste Anfrage aus dem Ausland kam 2021 aus Belgien. Der wohl kurioseste Auftrag kam aus den USA.

Für eine Hochzeit in Las Vegas orderte ein Mann aus Los Angeles eine Hose – allerdings mit wenig Vorlaufzeit. Da Tristan Brennwald immer nur auf Nachfrage produziert und keine Kleidung auf Lager hat, hatte er nur wenige Tage Zeit, um die Hose zu nähen und mit der Post zu versenden, sodass sie rechtzeitig zur Hochzeit in der Glücksspiel-Metropole eintraf. Eine weitere Herausforderung neben dem Zeitdruck: Brennwald näht nicht nach Einheitsgrößen S, M, L oder XL. Er erfüllt Maßaufträge – dafür braucht er die genauen Körperabmessungen, die an ihn übermittelt werden. Ob ein Kunde die Länge von Armen oder Beinen richtig gemessen hat, weiß Brennwald erst, wenn das Kleidungsstück anprobiert wird. „Bei dem Hochzeitsgast aus den USA hat zum Glück alles gepasst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur ersten Modenschau des Kieler Designers Tristan Brennwald in Wien kamen rund 250 Zuschauer. © Quelle: Andreas Riedmann

Mittlerweile generiert Tristan Brennwald nicht mehr nur über Instagram und seine Homepage für Aufmerksamkeit. Anfang des Jahres hatte er in Wien seine erste eigene Modeshow mit 250 Gästen. Die Veranstaltung hat er mithilfe von Freunden und Familie selbst auf die Beine gestellt, finanzieren konnte er sie durch seine bisher verkauften Kleidungen.

Label TB: Tristan Brennwald erfüllt Maßaufträge

Lesen Sie auch

Und das nächste Projekt ist bereits in Planung. Brennwald träumt von einer Modeshow in Los Angeles. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Sein großer Traum ist es, sich in der Branche zu etablieren. Seit seinem Abitur im vergangenen Sommer an der Hebbelschule konzentriert er sich daher voll auf sein Label, bildet sich privat weiter zu betriebswirtschaftlichen Themen. Nebenbei arbeitet er als Aushilfe bei dem Modegeschäft Meislahn – und näht weiterhin auf dem Dachboden seiner Eltern. Allerdings nicht mehr mit der gebrauchten 30-Euro-Nähmaschine, sondern mit einer neuen, deutlich hochwertigeren.