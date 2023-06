﻿Mit Detektivarbeit: So macht das Fundbüro Gäste der Kieler Woche glücklich

Kiel. An wohl keinem Ort liegen Schreckmomente und Glücksgefühle zur Kieler Woche so dicht beieinander wie im Fundbüro der Stadt. Handys, Geldbörsen, Bankkarten und Schlüssel: Bei Tausenden Besuchern an der Kiellinie, in Festzelten und bei Konzerten geht viel verloren – und die Suche los. Das Telefon im Büro in der Fabrikstraße klingelt in einer Tour. „Zurzeit ist hier Ausnahmezustand“, sagt Leiterin Katja Burkhart (58).

Viel zu tun zur Kieler Woche: Allein 60 Fundsachen an einem Tag

Bereits zu Beginn der Kieler Woche habe man an einem Morgen 60 Fundsachen aufgenommen – „viele konnten wir schon glücklich machen.“ Die Bestandsaufnahme am Donnerstagmorgen fällt noch harmlos aus: Eine EC-Karte, die Bonuskarte einer Airline, ein Führerschein, ein Personalausweis, ein Schlüsselbund, eine Geldbörse und ein Handy. Genau dieses Handy, das im Briefkasten lag, klingelt um kurz nach halb neun. Die Ehefrau des Besitzers ist dran. Sachbearbeiter Helge-Teja Poeschel (64) erklärt ihr, das Gerät könne abgeholt werden.

Mehr Anrufe, mehr Kundschaft. Ein Fahrrad wird vermisst. Ein junger Mann hatte es vor einem Notausgang auf der Kieler Woche abgestellt. Die Mitarbeiter verweisen ihn an den Bauhof. Eine junge Frau holt ihren Schlüssel ab. Er war in Schilksee verloren gegangen. Poeschel kassiert sieben Euro Verwaltungsgebühr – und ein dankbares Lächeln.

Dann erscheint Patrick Köhler (39). Der Kieler sagt, er habe am Sonnabend im Botanischen Garten ein Etui mit fünf Karten verloren. Der Schreckmoment erwischte ihn zu Hause. Er sperrte die Karten, meldete den Verlust. Am Dienstag die erlösende Nachricht – alles wieder da. Katja Burkharts klare Empfehlung zur Kieler Woche: „Am besten nur die Gesundheitskarte mitnehmen.“

Kieler Woche: Handy rutscht aus der Hosentasche – „typisch Mann“

Wenig später klopft es wieder an der Tür. Arne Meyer (49) möchte sein Mobiltelefon einsammeln. „Ich muss es nachts auf der Kiellinie verloren haben“, erzählt der Eckernförder. Es sei wohl unbemerkt aus der Gesäßtasche gerutscht. Offenbar kommt das häufig vor: „Typisch Mann“, meint Katja Burkhart zwinkernd.

Arne Meyer (49) aus Eckernförde möchte sein Handy im Fundbüro bei Katja Burkhart abholen, scheitert aber zunächst an der Eingabe der korrekten Pin-Nummer. © Quelle: Ulf Dahl

Glück im Unglück hat Meyer, dass das Gerät gefunden und abgegeben worden ist. Doch wie lautet noch die Pin-Nummer für die Sim-Karte? Damit soll er sich als Besitzer identifizieren. Meyer hat sie nicht parat. Das Telefon bleibt damit vorerst im Fundbüro. Meyer denkt nach: „Da komme ich wieder. Da bin ich völlig tiefenentspannt.“

Es ist nicht die einzige Handy-Geschichte mit Happy End. Helfen konnte Katja Burkhart auch Tadeusz Dobkowski (53), der den polnischen Kunsthandwerkstand auf dem Internationalen Markt betreut – und am Montag auf dem Weg zur Arbeit sein Mobiltelefon verlor. „Ich musste mich beeilen, nahm einen Bus und merkte plötzlich, dass es weg war“, so Dobkowski. „Ich rief meine Nummer an. Da wurde es ausgestellt – ein ganz schlechtes Gefühl.“ Er sei von Diebstahl ausgegangen.

Handy-Verlust von Händler der Kieler Woche: Geschichte mit glücklichem Ende

Doch das Handy tauchte einen Tag später im Fundbüro auf. „Es kam von der Polizei“, erklärt Katja Burkhart. Der Finder habe nicht genannt werden wollen. Mit detektivischem Spürsinn und unter Einsatz ihres Privathandys fand sie heraus, wem das Telefon gehört: Sie habe die Notfallkontakte, die der Pole im Gerät hinterlegt hatte, angerufen. Auch ein Rathausmitarbeiter, den Tadeusz Dobkowski kennengelernt hatte, klinkte sich demnach in die Suche ein.

Ergebnis der Hilfsaktion: Am Mittwoch konnte der 53-Jährige sein Handy im Fundbüro abholen. Nun bedankt er sich persönlich bei Burkhart: „Es ist unglaublich, ich bin sehr glücklich.“ Auch die Fundbüro-Leiterin machen solche Begegnungen zufrieden. Sie lächelt: „Deutsch-polnische Freundschaft, ne?“

