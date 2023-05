﻿Deutscher Städtebaupreis: Platz zwei fürs Holstenfleet in Kiel

Kiel. Das Holstenfleet in der Kieler Innenstadt ist beim Deutschen Städtebaupreis in Berlin mit dem zweiten Platz unter 50 Bauprojekten aus ganz Deutschland ausgezeichnet worden. Das Wasserbauwerk sei „ein identitätsstiftendes Element mit vielen attraktiven Flächen, die gerade in der Zeit der Pandemie sehr intensiv und auch heute in den Sommermonaten fast rund um die Uhr genutzt“ werde, heißt es in der Begründung der Jury. „Ein Unort ist zu einem beliebten Treffpunkt für alle Generationen geworden.“

Das Holstenfleet setze „durch die Aufwertung des öffentlichen Raums ungeahnte und sehr bemerkenswerte Impulse für die Stadtentwicklung frei“, so die Jury weiter. „Unmittelbar anliegende Gebäude wurden saniert und auch neu gebaut.“ Zudem stelle der Kanal die historische Halbinsellage der Altstadt zwischen Kleinem Kiel, Bootshafen und Förde wieder her.

Abkehr von der autogerechten Innenstadt in Kiel

Die Jury hob vor allem zwei Aspekte hervor: die Abkehr von der autogerechten Innenstadt sowie neue Formen der Bürgerbeteiligung.

Tatsächlich hatte zwischen Bootshafen und Holstenbrücke ein viel genutzter Kreisverkehr gelegen, bevor für rund 20 Millionen Euro das Holstenfleet gebaut wurde. Vor dem und während des umstrittenen Baus war die Bürgerbeteiligung auf die Straße gegangen, in die Fußgängerzone, auf Wochenmärkte, ins Baubüro mit großem Stadtmodell. „Nur so konnten Befürchtungen nachhaltig ausdiskutiert werden“, heißt es im Juryspruch. „Dadurch gab es viele Ideen für sinnvolle Planänderungen.“

Deutscher Städtebaupreis: wichtigster Wettbewerb der Baukultur

Der Deutsche Städtebaupreis gilt als der wichtigste Wettbewerb für zukunftsweisende Planungs- und Stadtbaukultur in Deutschland. Von den 50 Bewerbungen waren zunächst 25 in die engere Wahl gekommen. Sieger wurde das Projekt „Werksviertel“ in München. Zu den insgesamt drei Zweitplatzierten gehörte außer Kiel das Freiburger Wohnungsbauprojekt „Lebenswertes Weingarten – Wohnen für alle“ sowie das Mehrgenerationenhaus in Kranzberg.

Grondke gratuliert den Gestaltern in Kiel

Alle Projekte, auch das Holstenfleet, wurden mit der Städtebauförderung von Bund und Land unterstützt. Die Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke gratulierte den Gestalterinnen und Gestaltern des preisgekrönten Bauwerkes. Sie fügte hinzu: „Das Holstenfleet zeigt, dass intensiv geführte Kontroversen Projekte verbessern.“

Der Leiter des Stadtplanungsamtes, Florian Gosmann, äußerte sich vor allem erfreut darüber, dass das Holstenfleet von den Kielerinnen und Kielern sowie auswärtigen Gästen gut angenommen werde. Er sagte: „Das Holstenfleet ist heute bereits ein völlig selbstverständlicher Teil der Innenstadt.“

