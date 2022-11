﻿Deutschlandstipendium: So viele Stipendiaten an der CAU Kiel wie noch nie

Studierende durchleben aktuell eine schwierige Zeit, um ihr Studium zu finanzieren. Mit dem Deutschlandstipendium erhalten sie dringend benötigte Unterstützung. In diesem Jahr werden an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel so viele Studierende gefördert wie nie zuvor.

Kiel. Es sind erfreuliche Nachrichten in einer schweren Zeit, in der das Geld knapp ist: An der Christian-Albrechts-Universität in Kiel ist eine Rekordzahl an Deutschlandstipendien vergeben worden. 124 Studierende erhalten für ein Jahr die monatliche Förderung von 300 Euro. Das entspricht einer Gesamtsumme von 446.400 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der feierlichen Vergabe der Stipendien zeigte sich CAU-Professorin Simone Fulda erfreut über die anhaltend hohe Spendenbereitschaft, die nach 105 Bewilligungen im Jahr 2021 auf 124 gesteigert werden konnte. Damit konnten seit Einführung des Deutschlandstipendiums im Sommersemester 2011 mehr als 1000 CAU-Studierende gefördert werden.

Deutschland-Stipendium an der CAU Kiel: Endlich mehr Zeit fürs Studium

„Das Deutschlandstipendium schafft neue Freiräume, die sie sonst nicht zur Verfügung gehabt hätten. Nutzen Sie diese Möglichkeiten“, appelliert Fulda an die Geförderten. Je nach persönlicher Situation werden diese Freiräume unterschiedlich verwendet. Amy Bürgel, 19-jährige Studienanfängerin in Mathematik und französischer Philologie, ist froh, dass sie sich dank der einjährigen Unterstützung von 300 Euro im Monat eine Wohnung leisten kann und nicht von ihrer Heimatstadt Lübeck nach Kiel pendeln muss. „Das bedeutet mir ganz viel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anina Bolls startet in ihren Master-Studiengang der Archäologie – und das frei von finanziellen Sorgen. Die 25-Jährige hat während ihres Studiums bislang als Kassiererin in Tankstellen oder Geschäften Geld dazuverdienen müssen und ist dankbar, dass sie nun dank der Förderung mehr Zeit für die Uni hat. „Durch diese Entlastung muss ich weniger arbeiten und kann mich mehr aufs Studium konzentrieren.“

Förderer und Stipendiaten im engen Austausch

Die beiden jungen Frauen stehen zugleich für die Vielfalt des Deutschlandstipendiums. Uwe Herbst, ehemaliger Steuerberater und Förderer von Amy Bürgel, ist Privatperson und gibt keine festen Kriterien für die Auswahl der Förderwürdigen vor. „Wegen meines Faibles für die französische Sprache freue ich mich aber, wenn sich jemand für ein entsprechendes Studium entscheidet“, so der 63-Jährige. Anders ist es bei Anina Bolls, die von der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein unterstützt wird. „Bei uns steht die Förderung des Nachwuchses in der Satzung“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Peter Portalla.

Gemeinsam haben beide Förderbeziehungen, dass die Gebenden und Nehmenden Kontakt halten wollen. Anina Bolls wird demnächst einen Vortrag für die Archäologische Gesellschaft halten und auch sonst öfter mal von sich hören lassen. Und auch Amy Bürgel will ihren Unterstützer nicht aus den Augen verlieren.

Lesen Sie auch

Erstmals haben auch die Kielern Nachrichten Stipendien vergeben. Drei Studierende aus den Bereichen Agrarwissenschaften, Biologie und Philologie werden von dem Medienhaus gefördert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vergabe von Stipendien nach Leistung, aber auch sozialem Engagement

Das Deutschlandstipendium erstreckt sich in der Regel über zwei Semester, also ein Jahr. Monatlich 150 Euro steuert jeweils eine Privatperson, ein Unternehmen oder eine andere Organisation bei, noch einmal dieselbe Summe kommt aus Bundesmitteln. Die seit Jahren größte Sponsorin in Kiel ist die Prof. Dr. Werner-Petersen-Stiftung, die diesmal 22 Stipendien für Studierende der Informatik oder Wirtschaftsinformatik vergeben hat.