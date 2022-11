﻿Heike und Erich Zeibig aus Kiel: Eheglück ist eine Frage des Temperaments

Kiel. An Entschlossenheit hat es Heike Zeibig noch nie gemangelt. „Den müsste ich mir auch mal genauer ansehen“, dachte sie sich, als sie irgendwann im Jahr 1961 zum ersten Mal ihrem heutigen Mann begegnete. Gesagt, getan, geglückt: Das nähere Hinsehen führte zu einer nun schon 60 Jahre währenden Ehe.

Stattgefunden hat diese folgenreiche erste Begegnung in der Alten Lübecker Chaussee, wo eine Freundin von Heike Zeibig wohnte. Die angehende Braut selbst war damals allerdings genauso wie ihr späterer Gatte in Gaarden zu Hause. Auf engem Raum lebten die meisten Menschen in der immer noch vom kriegsbedingten Wohnungsmangel geprägten Stadt Kiel zusammen, kleine Fluchten hinaus in die Weite unternahm das junge Paar dank des zweitaktig knatternden Rollers von Erich Zeibig.

Ein Roller gefährdete das junge Glück

Der wiederum hätte das Glück fast zunichte gemacht. Als eine Rundum-Sanierung der guten alten Dürkopp Diana anstand, machte Zeibig kurzerhand Schluss mit seiner Heike. „Der Roller war erstmal wichtiger“, beschreibt er eine Schwerpunktsetzung, wie sie nur von einem Mann stammen kann.

Heike und Erich Zeibig, als sie sich vor 60 Jahren das Jawort gaben. © Quelle: Martin Geist

Allerdings hat der Rollerfreund auch ein Herz und ein Hirn, sodass sich das Paar bald wieder zusammenfand. Am 9. November 1962 geschah das auch vor dem Standesamt, wo es sogar zu einer waschechten Doppelhochzeit kam, weil zugleich der Bruder des Bräutigams seiner Angebeteten das Jawort gab.

Zufriedener Blick zurück nach 60 Jahren Ehe

Eine zweifache diamantene Hochzeit kann es heute aber nicht geben, denn schon im Jahr 2008 verstarb Erich Zeibigs Bruder. Damit wird dieser eigentlich so erfreuliche Tag zwar etwas getrübt, doch unter dem Strich überwiegt das Positive. Bei den Zeibigs ist der Zusammenhalt in der engeren und weiteren Familie bis heute groß, die beiden Kinder und auch die beiden Enkel sind wohlgeraten, sodass es allen Grund gibt, zufrieden auf viele gute Jahrzehnte zurückzublicken.

Von Stabilität geprägt war diese Zeit nicht zuletzt dank des Berufs von Erich Zeibig. Der arbeitete sich vom Postjungboten in den mittleren Dienst hoch und genoss zuletzt als Mitarbeiter der Besoldungskasse stets ein gesichertes Auskommen.

Seit Jahrzehnten in der Bürger-Schützengilde

Wie schon seit 1968 leben die Zeibigs in einer der ehemaligen Postler-Wohnungen in der Alten Lübecker Chaussee. Und wie ganz am Anfang unternahmen die jetzt 83-Jährigen von dort aus immer wieder kleine Fluchten, durchaus auch mal hinaus in die Welt. Statt des Diana-Rollers dienten Auto oder Flugzeug als Fortbewegungsmittel, sodass das Paar neben vielen Regionen in Deutschland auch Tunesien und sogar Sri Lanka kennenlernte.

Am liebsten aber sind die Zeibigs zu Hause und zusammen. Ob nun auf dem Sofa oder im gemeinsamen Kleingarten beim Holstein-Stadion oder wie seit vielen Jahrzehnten in der Kieler-Bürger-Schützengilde, spielt dabei keine große Rolle. Wie das 60 Jahre lang funktioniert? „Es passt einfach“, meint Heike Zeibig und denkt dabei an die unterschiedlichen Wesensarten. Er ist eher der Stille im Lande, sie für die Abteilung Temperament zuständig, sodass sich beide immer wieder wunderbar ins Gleichgewicht brachten und bringen.