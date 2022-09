﻿Wasserschutzpolizei in Kiel: Boote fahren nur noch mit schwarzen Rußwolken

Die Boote der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein leiden. Ein Teil liegt in der Werft und ein Teil macht eher durch Rußwolken als mit dem Blaulicht auf sich aufmerksam. Die Besatzungen hoffen auf Erneuerung. Entscheidend dafür ist der Koalitionsvertrag.

Kiel. Wenn die Besatzung des Streifenboots „Stör“ ablegt, muss sie die Türen zu machen. Das Kieler Boot der Wasserschutzpolizei hat ein echtes Abgasproblem. Gerade nach dem Start zur Streife zieht das Boot gern mal eine schwarze Rußwolke hinter sich her.

„Das Problem ist bekannt. Die Boote sind einfach auf“, so ein Beamter. Zwar liegen vor dem Revier in Kiel beim Landeshaus immer zwei bis drei Boote. Doch so richtig voll belastbar ist nur die „Falshöft“, das große Küstenstreifenboot.

Kieler Wasserschutzpolizei: Dieselmotoren haben Verschleißerscheinungen

Das Problem: Die fünf zwischen 2005 und 2007 in Finnland zum Stückpreis von 335.000 bis 375.000 Euro beschafften Boote der Klasse „Minor 34“ sind verschlissen. Die beiden Sechs-Zylinder-Yanmar-Dieselmotoren haben mitsamt des Antriebsstrangs erhebliche Verschleißerscheinungen.

Beim zuständigen Landespolizeiamt ist das Problem inzwischen erkannt worden – genauso wie im Ministerium. Neue Boote sind in Planung. „Wir befinden uns weiterhin in einem laufenden Vergabeverfahren zur Ersatzbeschaffung von drei neuen Polizeibooten. Aus planungsrechtlichen Gründen können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu weiteren Detail äußern“, so Dennis Schneider vom Landespolizeiamt.

Gewerkschaft der Polizei fordert schnelle Erneuerung

Bei der Frage nach dem Handlungsdruck hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine klare Position: „So schnell wie möglich, am besten schon gestern!“, sagt Marius Kolasinski, der neue Vorsitzende des GdP-Fachausschusses der Wasserschutzpolizei.

Die Gewerkschaft wittert angesichts der Verteilungskämpfe für den kommenden Haushalt im Ministerium bereits erneut eine Verzögerung. „Es darf keine Verzögerungen aus haushälterischen Gründen geben. Die schnellstmögliche Erneuerung der Minor-Boote bleibt auch wegen des Gesundheitsschutzes der Kolleginnen und Kollegen der WSP vordringliche Aufgabe“, so Kolasinski.

Bereits jetzt fahren die Besatzungen mit geschlossenen Türen, damit die Rußwolken nicht ins Bootsinnere ziehen. In den vergangenen Jahren hatten die Boote in Kiel deutlich mehr Streifenfahrten als geplant. Grund sind die vielen Neubauten für Israel bei den Kieler Werften.

Die ersten drei Neubauten sollen deshalb die besonders stark verschlissenen Minor-Boote in Kiel ersetzen. Die ursprünglich mal in Glückstadt stationierte „Stör“ hat deshalb bereits die ursprünglich in Kiel eingesetzten Schwestern „Duburg“ und „Brunswik“ ergänzt.

Da die Boote mehr Werftzeiten benötigen, nutzen die Beamten in Kiel auch immer öfter die Schlauchboote. Im Sommer war es angesichts des guten Wetters auch gut machbar. Im kommenden Herbst wird es bei Wind und Wetter aber schwerer.

Beim Landespolizeiamt sieht man noch keine Gefahr. "Die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein kann ihre Aufgaben weiterhin erfüllen. Lageabhängig werden in der WSP auch kurzfristige Lösungen erarbeitet", so Schneider. Wie die kurzfristigen Lösungen aussehen sollen, ist noch unbekannt. "Die Gewerkschaft der Polizei sieht in der Beibehaltung der bewährten Bootsklassen mit Küsten- und Hafenbooten den richtigen Weg, auch zukünftig professionell alle wasserschutzpolizeilichen Aufgaben erfüllen zu können", so Kolasinski.

Damit dieses Ziel erreicht werden könne, benötige die Wasserschutzpolizei neben dem dringend erforderlichen qualifizierten Nachwuchs auch einen modernen Bootspark.

Boote sind Teil des Koalitionsvertrags in Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft erinnert die Ministeriumsführung an den Koalitionsvertrag von CDU und Grünen. „Innere Sicherheit bedeutet für uns auch maritime Sicherheit“, steht im Koalitionsvertrag vom 22. Juni 2022 auf Seite 96. „Dafür werden wir die Flotte unserer Wasserschutzpolizei mit modernen Küsten- sowie Streifenbooten ausstatten. Bei der Beschaffung achten wir auf Seetauglichkeit und Interoperabilität gleichermaßen wie auf die Expertise und Belange der Mitarbeitenden der Wasserschutzpolizei.“ Kolanski sagt: „An dieser Stelle deckt sich der Koalitionsvertrag mit den Forderungen der GdP.“