﻿Die Devise im Ortsbeirat: Gemeinsam für Suchsdorf

Der alte Vorsitzende ist auch der neue: Helge Riis (SPD) bleibt im Amt. Ihn vertreten künftig Lewe Bendix Jannsen (CDU) und Matthias Lücke (Grüne). Besonderheit im Ortsbeirat Suchsdorf: Fünf der neun Mitglieder kommen nicht aus Suchsdorf. Riis versprach, die neuen Mitglieder gründlich einzuarbeiten.

Suchsdorf. Helge Riis (SPD) tritt seine zweite Amtszeit als Vorsitzender des Ortsbeirats Suchsdorf an. Einstimmig wurde der 66-Jährige gewählt, ebenso wie sein 1. Stellvertretender Lewe Bendix Jannsen (CDU) und 2. Stellvertretender Matthias Lücke (Grüne). „In einem Alter, in dem man langsam ans Aufhören denkt, mache ich gerne weiter und gebe meine Erfahrungen an die jungen Mitglieder ab“, sagte Riis. In guter, alter Tradition, wie schon seine Vorgänger: „Wir streiten in der Sache, aber halten zusammen für Suchsdorf und finden Kompromisse“.