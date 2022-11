﻿Die Festung Friedrichsort ist noch weit von einer Öffnung entfernt

Kiel. Nach einem Gutachten zur künftigen Nutzung der letzten deutschen Seefestung und stockenden Kaufverhandlungen zwischen den Eigentümern der Festung und der Stadt Kiel scheint es in den letzten Jahren wieder ruhig um die Festung Friedrichsort geworden zu sein. Anlass genug für den Ortsbeirat Pries-Friedrichsort, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, um sich über den Sachstand zu informieren.

Kauf durch die Stadt wichtig für die Öffnung

Allerdings setzt die Rekonstruktion und Öffnung der 1637 von König Christian IV. fertiggestellten Festung Friedrichsort den Grunderwerb voraus – insbesondere vor dem Hintergrund der Schaffung fördertechnischer Rahmenbedingungen. Und genau da wird es kompliziert. Die gesamte Anlage der Seefestung ist im Besitz von vier verschiedenen Eigentümern. Die Entmagnetisierungsanlage im Süden gehört dem Bund. Das Land nutzt den östlichen Außenwall als Deich. Die Kasematte 1 rechts vom Haupteingang ist Eigentum der Firma Caterpillar. Der Rest mit der Kasematte 2 und dem zentralen Bereich wurde Anfang 2006 ebenso wie das Antennenfeld von der Bundeswehr an die Festung Friedrichsort GmbH & Co. KG verkauft. Gesellschafter sind die Erben des Anfang 2019 verstorbenen Axel Kettmann, Hinrich Krey und Peter Jöns, sowie die KiWi, eine 100-prozentige Tochter der Stadt.

Hinrich Krey, der auf Einladung des Ortsbeirates zur Sitzung erschienen war, sagte: „Mit uns gab es keine Gespräche über die Kaufsumme. Auf einen Vorschlag warten wir jetzt seit drei Jahren.“ Stadtbaurätin Doris Grondke wies diese Aussage auf Nachfrage entschieden zurück. „Wir haben 2019 mit ihm verhandelt und uns über ein weiteres Vorgehen verständigt.“ Im Jahr 2020 hätte es noch weitere Termine auch mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gegeben. Die Festung sei ein Schmuckstück für die Stadt, die ein großes Interesse habe, sie zu erwerben. Dreh- und Angelpunkt ist der Kaufpreis, der nach Informationen unserer Redaktion bei vier Millionen Euro liegen soll. „Der Preis war uns definitiv zu hoch“, sagte Grondke.

Altlasten sind das ungeliebte Thema

Auf der Sitzung konnte man jedoch erahnen, wie der mögliche Kaufpreis zustande gekommen war. Krey bezifferte die jährlichen Mieteinnahmen auf 200 000 bis 250 000 Euro. „Alles, was wir an Erlösen erzielt haben, haben wir wieder in die Festung reingesteckt. Also gut vier Millionen Euro“, sagte Krey. Nächstes großes Thema sei die Sanierung des Daches, bei dem er von einem siebenstelligen Betrag ausgehe. Das kritische Thema Altlasten wollte er nicht erörtern. Laut eines ehemaligen Mitarbeiters der Bundeswehr sollen die neuen Eigentümer im Kaufvertrag die Auflage bekommen haben, die Altlasten in den Festungsgräben zu beseitigen. 2020 hätte das Umweltschutzamt die Sanierungskosten auf 2,5 Millionen Euro taxiert, so Grondke. Diese Summe dürfte inzwischen deutlich höher ausfallen. Warum die Stadt nicht auf eine Sanierung der Gräben drängt, ist unklar.

Links auf dem Bild ist die Kasematte 1 gut zu erkennen. Sie gehört der Firma Caterpillar und ist vom Rest der Festung Friedrichsort durch einen Zaun abgegrenzt. © Quelle: Petra Krause

Für Wulf Dau-Schmidt, Vorsitzender des Vereins der Freunde der Festung, ist es jetzt erst einmal wichtig, dass die Stadt die Kasematte 1 übernimmt. Denn die stünde unter anderem zum Verkauf. Caterpillar hatte im Juli 2021 das Aus für den Motorenbau in Kiel verkündet. Die Produktion der Caterpillar-Gießerei und Teile des Motorenbaus hat die Procast Guss GmbH über ihre Muttergesellschaft zum 1. September übernommen. Doris Grondke bestätigte, dass es zur Kasematte 1 Gespräche gebe, wollte sich aber aufgrund „schwebender Verhandlungen“ dazu nicht näher äußern.

Dennoch will der Ortsbeirat die Hoffnung nicht aufgeben und gemeinsam mit den Mietern und Mieterinnen sowie Hinrich Krey nach Lösungen für eine Öffnung des historischen Ortes suchen. Der Ortsbeiratsvorsitzende Bernhard Tiedemann (SPD) meinte dazu: „Wir werden uns mit zwölf interessierten Leuten im Dezember wieder in der Festung treffen.“