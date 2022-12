﻿Die Firma Baltic Materials aus Kiel setzt voll auf Seegras als Dämmstoff

Angespültes Seegras liegt als Treibsel tonnenweise am Strand herum und wird schließlich von den Kommunen meist als teurer Sonder-Biomüll entsorgt. Die Firma Baltic Materials aus Kiel besinnt sich auf den alten Dämmstoff und will das natürliche Multitalent im großen Stil vermarkten.

Kiel. Seegras liegt überall an den Stränden einfach so herum. Dabei hat es viele positive Eigenschaften. Schon vor Hunderten von Jahren wurde es als Dämmstoff oder zum Dachdecken verwendet. Tjark Ziehm und Marc Wejda wollen mit ihrer Firma Baltic Materials dem natürlichen Material als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Rohstoffen zu einem großen Comeback verhelfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Besuchen seiner Großeltern in Mecklenburg-Vorpommern hatte Marc Wejda immer nur Augen für Seegras: „Ich habe die Berge am Strand gesehen und gedacht, damit muss man doch etwas anfangen können.“ Es sollte noch fünf Jahre dauern, bis daraus ein Start-up mit einer großen Vision werden sollte.

Tjark Ziehm und Marc Wejda entwickeln eine Art Waschmaschine für Seegras, die sie sich patentieren lassen. © Quelle: Petra Krause

2021 lernte der gelernte Karosseriebauer, Kommunikations- und Industriedesigner den gelernten Malermeister und studierten Informatiker Tjark Ziehm beim Hackathon im Transferzentrum für maritime Technologien (Trans-Mar-Tech) am Seefischmarkt kennen. Beide waren fasziniert vom Seegras als natürliches Multitalent. „Seegras hat großartige Eigenschaften und eine hohe Nutzbarkeit als Dämmmaterial bis hin zur Verwendung in der Kosmetik“, sagt Ziehm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine alte Idee zum Leben erwecken

Beiden war jedoch auch bewusst, dass die Idee nicht neu ist. Schon im Mittelalter wurden Häuser mit Seegras gedeckt – ein paar stehen noch auf der dänischen Insel Læsø. Selbst in einigen Kieler Altbauten sei Seegras noch als Dämmmaterial zu finden, so Ziehm. In berühmten New Yorker Gebäuden wie dem Rockefeller Center und der Radio City Music Hall steckt ebenfalls Seegras. In Dänemark ist das natürliche Material fest etabliert. Aber der Markt ist so gut wie leergekauft. Viel Potenzial also für Produzenten. In mehreren Versuchen entwickelten Ziehm und Wjerda aus gewaschenem Seegras den Prototypen einer Dämmplatte. Doch um in die Produktion von Seegras als Dämmstoff zu gehen, braucht man nicht ein paar Kilo, sondern ein paar Tonnen, und das konstant – die Herausforderung für die Jungunternehmer.

Eigenschaften von Seegras Im Grunde bezeichnet man als Treibsel alles, was an den Strand gespült wird. Dazu zählen sowohl natürliche Materialien wie Seegras, Äste oder Wasserpflanzen), als auch Müll, Wrackteile und verlorenes Frachtgut von Schiffen. An der Ostsee findet sich im Treibsel vor allem viel Seegras. Seegras ist ein natürliches Material mit vielen Vorteilen: Es ist schwer entflammbar, CO2-neutral, atmungsaktiv, es verfault nicht und dämmt. Seegras wurde früher schon vom zum Dämmen oder zum Decken von Dächern ähnlich wie Reet verwendet. Auf der dänischen Insel Læsø kann man noch 19 solcher mit Seegras gedeckten Häuser bewundern – elf stehen sogar unter Denkmalschutz. Teilweise sind die Dächer mehrere Meter dick und reichen teilweise fast bis auf den Boden. Im Mittelalter war Seegras dort in Massen verfügbar und musste nur aus dem Meer geholt werden. Diese Dächer hatten eine Lebenszeit von mehreren Hundert Jahren.

„Zum einen sind die Seegraswiesen stark zurückgegangen, zum anderen ist das am Strand angespülte Seegras mit anderen Materialien sowie Sand und Algen vermengt“, so Wejda. Die Bestandteile, auch Treibsel genannt, müssen erst in aufwendigen Reinigungsverfahren voneinander getrennt werden, was sich laut Ziehm bisher nicht lohne. Schätzungsweise liegen etwa 80 000 Tonnen Treibsel an der deutschen Ostseeküste. Touristen wollen aber saubere, weiße Strände. Die Kommunen entsorgen die grüne Biomasse deshalb jedes Jahr kostenintensiv von den Stränden. Allein in Eckernförde seien es 1400 Tonnen reine Biomasse.

Die Herausforderung ist, große Mengen Seegras liefern zu können

„Wir wollten in der Lage sein, Seegras in großen Mengen zu geringen Kosten waschen zu können“, beschreibt Wejda den ersten Schritt. Also tüftelten die beiden an einem neuen Nassreinigungs-Verfahren, um am Ende qualitativ hochwertiges, reines Seegras anbieten zu können. Herausgekommen ist eine Art Mega-Waschmaschine, die sie sich patentieren lassen. Die Anlage hat zwei Stufen. Die erste Stufe besteht aus einer sieben Meter langen Waschtrommel, in der die Biomasse durch ein Greifsystem und Spülen mit Regenwasser vom Sand befreit wird, der in einem Behältnis aufgefangen wird. Der Sand geht aus Küstenschutzgründen am nächsten Tag an die Kommunen zurück. Das sei eine der Bedingungen für die Zusammenarbeit mit Baltic Materials gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seegras rückt nicht nur als Dämmstoff immer mehr in den Fokus. Auf dem vergangenen Hackathon zum Küsten- und Meeresschutz 2021 entwickelten die Jungunternehmer ihren ersten Prototypen. © Quelle: Jan Konitzki

In der zweiten Stufe geht das bereits grob gewaschene Seegras auf ein Förderband. Dort sucht eine Künstliche Intelligenz (KI) – das Spezialgebiet von Tjark Ziehm – mit optischen Sensoren nach allem, was nicht Seegras ist, und sortiert das mithilfe von 900-mal die Minute zugreifenden Robotik-Armen aus. Gleich drei dieser Riesenwaschmaschinen wollen die beiden bauen. Insgesamt 6000 Tonnen Treibsel sollen damit pro Jahr gereinigt und zu etwa 300 Tonnen garantiert hochwertigem Seegras verarbeitet werden. 2024 soll das Ganze dann noch verdoppelt werden. Mit Eckernförde gibt es schon einen vertragsreifen Deal. Die ersten 200 Tonnen Seegras von dort liegen bereits am Strandort, wo Baltic Materials als GmbH in Gründung eine Heimat gefunden hat.

Doch es gab noch eine weitere große Herausforderung: das Logistikproblem. Denn das Seegras muss gesammelt, abgefahren und gereinigt und der Sand zurück zu den Kommunen gebracht werden. Im Klartext: Die beiden müssen so ganz nebenbei auch ein Logistikunternehmen aufbauen. So stehen an den Stränden künftig mehrere Container, in denen das Treibsel gesammelt wird. „Die Container schaffen wir an“, sagt Wejda. „Gleichzeitig sehen wir uns auch als Treibsel-Annahmestelle.“

Lesen Sie auch

Ab Januar soll das erste reine Seegras zum Verkauf stehen, das mit der Waschmaschine gereinigt wird. Ein Kunde aus Leipzig wartet schon sehnsüchtig auf das Seegras als Stopfdämmung. Andere Standorte wie Mecklenburg-Vorpommern, Flensburg oder Dänemark könnten in den nächsten Jahren folgen. „Die Nachfrage ist da“, sagt Ziehm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sich 2021 als einfache Idee in einer kleinen Dämmplatte manifestierte, ist in nicht einmal zwei Jahren zu einer innovativen, zukunftsorientierten Firma mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro herangewachsen. Für den Anfang reichen Fördermittel sowie Förder- und Privatkredite in Höhe von 500 000 Euro. Tjark Ziehm und Marc Wejda glauben an ihre Idee, die selbst ihre Familien anfangs für Spinnerei gehalten haben. Letztlich gehe es nicht nur um Dämmung, sondern darum, mit Seegras einen Markt zu schaffen. Nachhaltigkeit auf Norddeutsch, oder wie beide finden: „Ein Prestige-Objekt für Schleswig-Holstein.“