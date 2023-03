﻿Flickenteppich Kanalstraße bekommt durchgängige Asphaltdecke

Kiel. Die Kanalstraße beherbergt ein besonderes Naturdenkmal: die nördlichste Platanenallee Europas. Einige der Bäume sind über 100 Jahre alt. Deshalb bedarf die im Frühjahr 2024 anstehende Sanierung besonderer Planung. „Dafür brauchte es auch intern runde Tische“, sagt Jens Kruschwitz, Abteilungsleiter Verkehrswegebau. Begleitet wird das Projekt auch von einem Baumsachverständigen.

Nach jahrelangem Druck des Ortsbeirates Holtenau soll es nun auf einer Länge von über einem Kilometer zwischen Gravensteiner Straße und Tiessenkai Anfang 2024 losgehen. Veranschlagt wurden 4,5 Millionen Euro – 3,5 Millionen fließen in den Straßenbau, eine Million in die Sanierung der Kanalisation. Letztere erfolgt in geschlossener Bauweise mit der Schlauchlinertechnik – eine Alternative zum Aufbruch, die Umwelt, Bausubstanz und Anlieger schonen soll. Zwischen der Schlachterei Mogensen und dem Tiessenkai muss allerdings nur die Asphaltdecke erneuert werden.

Die uralten Platanen genießen als Naturdenkmal einen besonderen Schutz. Deshalb begleitet ein Baumgutachter die Maßnahme, damit die Wurzeln nicht beschädigt werden. © Quelle: Petra Krause

Zur Vorgeschichte: Von November 2008 bis August 2010 wurde zuletzt in einem Teilbereich der Kanalstraße gebaut. Damals wurden die Anwohner nach dem Kommunalen Abgabengesetz noch zur Kasse gebeten. Seit 2017 hat sich die Stadt entschlossen, keine Anliegerbeiträge mehr zu erheben. Im September 2018 forderte der Ortsbeirat Holtenau bereits eine komplette Sanierung der Kanalstraße. Die Stadt sah ebenfalls Handlungsbedarf und erarbeitete sieben verschiedene Vorschläge, die Ende 2020 im Ortsbeirat vorgestellt wurden. Die Mitglieder entschieden sich mehrheitlich für die Variante „Fahrbahnerneuerung wie im Bestand mit Asphalt“ und wenn möglich die Ausweisung als Fahrradstraße. Im Mai 2021 stimmte die Ratsversammlung der Maßnahme zu.

Kanalstraße wird künftig zur Fahrradstraße

Dort, wo noch das alte Pflaster liegt, wird es durch eine Asphaltdecke ersetzt. Das sei der Wunsch der Holtenauer und Holtenauerinnen gewesen. Dann könnte die Kanalstraße künftig als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Im Bereich zwischen der Schlachterei Mogensen und der Gravensteiner Straße muss die Straße von unten neu aufgebaut werden. Dazu gehört auch ein neuer Regenwasserkanal, denn „der alte ist inzwischen zu klein für Starkregenereignisse“, so Kruschwitz. Der neue wird mittig in der Straße verlegt, da man aufgrund der Platanen an den alten Kanal nicht herankommt.

Zum Schutz der Platanen begleitet ein Baumgutachter die gesamte Maßnahme. Bereits an fünf Stellen wurde die Asphaltdecke aufgebrochen und 80 Zentimeter tief nach Wurzeln gesucht. „Wir haben aber nichts gefunden“, so Kruschwitz. Falls es während der Bauarbeiten noch zu Überraschungen kommt, wird der Baumgutachter nach Lösungen suchen.

Derzeit hat die Straße eine Breite zwischen 6,5 und 7,5 Metern. Danach soll sie durchgängig 6,5 Meter breit sein. „Parkplätze gehen nicht verloren“, verspricht Kruschwitz. Dennoch soll die Situation für die Bäume verbessert werden. Die vier Bushaltestellen auf der Wasserseite – Gravensteiner Straße, Jägerallee, Schleuse und Kastanienallee – werden barrierefrei gestaltet ebenso wie die Gehwege auf der Häuserseite. Dazu müssen an den jeweiligen Haltestellen Querungshilfen gebaut werden.

Kruschwitz rechnet für die Baumaßnahme mit einer Dauer von 16 Monaten. Gebaut wird in Abschnitten von einer Querstraße zur nächsten, so dass es nur zu Sperrrungen von Teilbereichen kommt. Wie der Bus in der Zeit geführt wird, steht noch nicht fest. Allerdings hält Kruschwitz den Einsatz „eines kleineren Buses in einigen Bereichen für unabdingbar“.