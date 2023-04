﻿„Balmoral“ in Sicht: Briten eröffnen in Kiel die Kreuzfahrtsaison

In Kiel startet nun offiziell die Kreuzfahrtsaison. Mit der „Balmoral“ werden die ersten Kreuzfahrt-Urlauber in der Landeshauptstadt erwartet. Rund 1000 Briten befinden sich mit dem Schiff auf Deutschland-Tour. In acht Tagen werden nur deutsche Häfen angelaufen.

Die Saison beginnt: Das Kreuzfahrtschiff „Balmoral“ wird am Freitag in Kiel erwartet. Vorn ist der Tonnenleger „Bussard“ zu sehen – beide Schiffe wurden auf der Meyer Werft gebaut.

Kiel. Das erste Hochseekreuzfahrtschiff war zwar schon vor einer Woche in Kiel: Die „MS Diana“ kam direkt aus einer Werft in Finnland. Kiel war nur ein technischer Stopp auf dem Weg nach Palermo. Doch nun kommt das erste Schiff mit Passagieren an Bord. Die „Balmoral“ der Fred Olsen Cruises befindet sich mit britischen Urlaubern auf Deutschland-Tour.

Ostseekai, Norwegenkai und Ostuferhafen sollen in diesem Jahr 221 Schiffsbesuche bekommen. Das sind zwar 23 weniger als im Vorjahr, dafür werden sich aber viele große Schiffe länger als 2022 in Kiel aufhalten.

Tourismussaison in Kiel: Kreuzfahrten bis Silvester

Die „Aidanova“ von Aida Cruises wird in diesem Jahr erstmals bis zum 4. November in Kiel eingesetzt. Erstmals kommen zwischen Weihnachten und Silvester auch britische Urlauber mit einem Kreuzfahrtschiff. Briten sind nicht nur die letzten Urlauber, sondern auch die ersten Hochseepassagiere in diesem Jahr in Kiel.

Die „Balmoral“ ist eine Besonderheit. Sie ist das älteste Kreuzfahrtschiff aus der Meyer Werft. „Seit die „Hiomeric“ in der Pandemie außer Dienst gestellt wurde, ist die „Balmoral“ jetzt das älteste Kreuzfahrtschiff unserer Werft“, sagt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft.

1988 kam das Schiff mit der Baunummer 616 noch unter dem Namen „Golden Odyssey“ als erster Neubau aus der damals brandneuen Schiffbauhalle in Papenburg. Es leitete die Ära der großen Kreuzfahrtschiffe ein.

Kreuzfahrtschiff kommt nach Kiel: Treffen der Meyer-Schiffe

In Kiel kommt es jetzt zu einem Wiedersehen mit der Baunummer 203 der Meyer Werft. Dabei handelt es sich um den Dampftonnenleger „Bussard“ des Schifffahrtsmuseums Kiel, der 1905 in Papenburg gebaut wurde. Zuletzt gab es 2019 dieses Treffen am Ostseekai, als die „Balmoral“ wegen starker Winde Kiel statt Warnemünde anlaufen musste.

Die „Balmoral“ ist aktuell auf einer Städte-Tour mit dem Namen „German Cities and Waterways“. Bremen, Hamburg, Kiel und Warnemünde sowie zwei Passagen des Nord-Ostsee-Kanals stehen auf der Reiseroute. Der Auftakt war am Donnerstag Hamburg. In Kiel werden für die Passagiere am Freitag Ausflüge ins Umland, nach Laboe, Lübeck und Schleswig organisiert.

An Bord der „Balmoral“ sind fast ausschließlich Briten, die großes Interesse an der Geschichte und Ausflügen haben. Poolparties, Wasserrutschen und Disco-Feeling gibt es auf diesem Schiff nicht. Dafür eine große Bibliothek und Räume für Kartenspiel, Puzzle, Tee- und Zigarrengenuss.

Kreuzfahrtschiff „Balmoral“: Zwei Passagen im Nord-Ostsee-Kanal in wenigen Tagen

Wegen ihres Alters und der dieselmechanischen Antriebe mit vier MaK-Motoren im Rumpf ist das Schiff zwar nicht für Landstrom und neue Treibstoffe geeignet, dafür aber für klassische Reiserouten mit langsamerem Tempo.

Von Hamburg kommt die „Balmoral“ durch den Nord-Ostsee-Kanal und soll gegen 12 Uhr in Kiel sein. Um 20 Uhr geht’s weiter nach Warnemünde. Am Sonntag gibt es in Kiel ein Wiedersehen, wenn es früh morgens durch die Schleuse in den Nord-Ostsee-Kanal geht. Letzter Hafen ist dann Bremen, von wo aus die Passagiere Ausflüge mit Bussen zur Meyer Werft nach Papenburg machen können.

Die Kreuzfahrtsaison in Kiel wird 2023 etliche Höhepunkte haben. Richtig los geht es am 21. und 29. April mit den Anläufen der „Aidaluna“ und der „Aidanova“. Letztere wird 29 Anläufe in Kiel absolvieren. Es ist das erste Schiff mit einer Brennstoffzelle an Bord. „Kiel ist für uns ein ganz wichtiger Hafen. Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“, so Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. Mit 64 Anläufen wird Aida Cruises 2023 so oft wie keine andere Reederei in Kiel zu sehen sein.