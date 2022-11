﻿Auch in Kiel endet jetzt die Ära der Telefonzellen

Am 21. November endet in Deutschland die Ära des „Münzfernsprechers“. An dem Tag wird bundesweit die Bezahlfunktion von Telefon-Anlagen beendet. Die bundesweit etwa 12.000 öffentlichen Telefone der Telekom werden bald ganz vom Netz genommen. Auch in Kiel werden jetzt die letzten Stelen abgebaut.

Telefonzellen wie diese am Standort Lessingplatz werden in Kiel bis Ende November 2022 abgebaut.

Kiel. Superman hätte in Kiel keine Chance. Fans wissen: Wann immer er sich vom Journalisten Clark Kent in den Helden mit dem gelben S auf der Brust verwandelte, vollzog er den Kleiderwechsel in einer Telefonzelle. Aber: In Deutschland gibt es kaum noch Telefonzellen. Und in Kiel ab dem 21. November gar nicht mehr. Denn dann baut die Telekom die letzten öffentlichen Münzfernsprecher ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits im Januar ist der Abbau der bundesweit noch etwa 12.000 Telefonzellen gestartet. Vor wenigen Tagen erwischte es die Telefonzelle am Kieler Rondeel. Dort, wo Hamburger Chaussee, Sophienblatt und Königsweg zusammentreffen, war einer der klassischen Verkehrsknotenpunkte Kiels. Einst ein idealer Ort für eine Telefonzelle, um einen wichtigen Anruf abzusetzen, während die Münzen peu à peu klickend in den Apparat fielen. Oder auch nur um vorm Regen Zuflucht zu finden. Doch nun bleibt dort nur der Briefkasten übrig, der neben dem Häuschen stand.

Mit dem Abbau der Telefonzellen in Deutschland soll auch Energie gespart werden

Zahlen über die regionalen Standorte nach Kreisen oder Gemeinden werden nicht mehr geführt, wie Katja Kunicke von der Telekom in Bonn auf Anfrage mitteilt. Auch die genaue Zahl der Zellen in Kiel lässt sich nicht ermitteln. Die Nutzung der Geräte habe in den vergangenen Jahren stark abgenommen, deshalb jetzt die Maßnahme, so die Sprecherin der Telekom. Ein weiterer Anlass sei der Auftrag zum Energiesparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 500 und 1250 Kilowattstunden verbrauchen die verbliebenen Stelen oder Zellen noch – abhängig von ihrer Beleuchtung und Zusatzfunktionen wie etwa dem WLAN-Hotspot. Bis zu 15 Millionen Kilowattstunden sollen so mit Abschaltung jetzt eingespart werden. Die nach ISDN-Standard betriebenen Fernsprecher sind auch im Hinblick auf die Ersatzteile ein Auslaufmodell. Diese sind oft nicht mehr lieferbar.

12.000 Telefonzellen sind bundesweit noch in Betrieb

Bis Ende Januar sollen alle Telefonzellen im Bundesgebiet abgeschaltet werden. Danach erfolgt bis Anfang 2025 der Rückbau. Ein Großteil der Zellen steht an Bahnhöfen, Flughäfen oder an Messe- und Kongressorten. Die Verpflichtung der Telekom zum Betrieb der öffentlichen Fernsprechgeräte besteht durch eine Änderung des Teekommunikationsgesetzes seit Ende 2021 nicht mehr.

Und wie geht es weiter mit den ausrangierten Telefonhäuschen? Sie können bei der Telekom erworben werden. So finden sich einige Zellen bereits als „öffentliche Bücherschränke“ an Grundstücken oder als Objekte in Kunstateliers. In Kiel hat der Seehafen einen Teil der Telefonzellen erworben. Sie werden als Wachhäuschen an Terminals eingesetzt. Die Bauweise bietet dem Personal dort gerade bei Regen einen guten Wetterschutz.

Das erste deutsche Telefonhäuschen wurde 1881 in Berlin aufgestellt

Die Ära der Telefonhäuschen begann 1881 in Berlin. 160.000 Telefonzellen betrieb die Deutsche Post einmal. Als 1995 bei der Reform der Bundespost die Telekom entstand, wurde der Betrieb an das Unternehmen mit dem Magenta-Farbton übertragen. Durch den Siegeszug des Mobiltelefons und später des Smartphones sank die Zahl der öffentlichen Telefone auf 12.000. Die letzte Telefonzelle in Gelb wurde übrigens bereits 2018 abgebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast jedes dritte der Telefone hat im vergangenen Jahr laut Telekom keinen einzigen Cent Umsatz mehr gemacht. Gleichzeitig stiegen Kosten für Technik, Standmiete und Reparaturen durch Vandalismus. So wurden die im Freien aufgestellten Stelen als Nachfolgerin der Telefonzelle nach und nach bereits reduziert.

Auch international sind Münztelefone auf dem Rückzug. So wurde im Mai in New York der letzte Münzfernsprecher abgebaut. In anderen Metropolen der Welt sind diese Geräte ebenfalls kaum noch anzutreffen.

Wer eine Telefonzelle für sich persönlich haben möchte, der bekommt nach Zusendung einer Mail an die Adresse info@telekom.de entsprechende Unterlagen zugesendet. Gelbe Telefonzellen sind jedoch bereits vergriffen, wie die Telekom mitteilt.