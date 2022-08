﻿Die „Nellie Bly“ kann auch ohne Besatzung über die Kieler Förde fahren

Der kleine gelbe Schlepper „Nellie Bly“ hat eine große Aufgabe schon bewältigt. Im vergangenen Jahr absolvierte der Schlepper ferngesteuert einer 1000 Seemeilen lange Fahrt rund um Dänemark. Jetzt steht ein neues Projekt an. Losgehen soll es in Kiel.

Kiel. Die „Nellie Bly“ ist elf Meter lang und fünf Meter breit. Eigentlich kein Schiff, das großes Aufsehen erregt. In Kiel am Seefischmarkt ist der kleine Schlepper der US-Firma Sea Machines aus Boston aber dennoch nicht zu übersehen. Sein schwefelgelber Anstrich hebt das kompakte Boot deutlich von allen anderen Wasserfahrzeugen auf der Schwentine ab. Und auch die Aufschrift „Autonomous Vessel“ an der Bordwand ist ein Blickfang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der niederländische Schlepper des Typs "Damen Stan Tug 1004" ist eines der ersten autonom fahrenden Schiffe der Welt. Im September hat die "Nellie Bly" von Hamburg aus bereits in einer 1000-Seemeilen-Reise Dänemark umrundet. Unterbrochen wurde der Törn nur zum Tanken.

Autonomer Schlepper „Nellie Bly“: Testfahrten in der Strander Bucht

Überwacht und programmiert werden die Fahrten der „Nellie Bly“ von einem Kontrollcenter der Firma Sea Machines in Boston. In Kiel ist der Schlepper jedoch aufgrund hiesiger Vorschriften noch mit Besatzung unterwegs. Aktuell bereitet die Besatzung die „Nellie Bly“ nach der Dänemark-Umrundung auf ein neues Projekt im Norden vor. Dabei soll das Schiff auch wieder autonom Kurse durch navigatorisch sehr anspruchsvolle Regionen fahren. Bevor es losgeht, wird aber noch weiter getestet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bei den Tests steuert die „Nellie Bly“ die Strander Bucht an. Am Freitag stattete sie zudem der Werft Gebrüder Friedrich einen Besuch ab. Dort befindet sich der erste autonome Versuchsträger für Kiel im Bau. Die 21 Meter lange „Wavelab“ wird dort jetzt montiert und auf den Stapelhub vorbereitet.