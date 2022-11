﻿Die Rückkehr der Schleusentore: In Kiel gibt es wieder eine Reserve

Kiel. Das Aufatmen war förmlich zu hören. Vier Jahre und neun Monate nach der schlimmen Kollision des Frachters „Akacia“ ist das damals betroffene Schleusentor wieder einsatzbereit. Bei der Kollision im Februar 2018 hatte erstmals ein Schiff das Tor durchstoßen. Beim Ausbau musste es in zwei Teile geschnitten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind alle froh, dass das Tor wieder zurück ist. Es gibt mehr Sicherheit für den täglichen Betrieb“, sagt Detlef Wittmüß, Amtsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Die Schlepper „Holtenau“ und „Falckenstein“ zogen das rund 1000 Tonnen schwere Schleusentor am Dienstag von der Werft German Naval Yards zurück in den Kanal zum Binnenhafen.

Dort wurde das neue Tor neben dem zweiten Reservetor vertäut – beide bereit für neue Notfälle. Nach dem „Akacia“-Crash 2018 und der Kollision des Frachters „Else“ im August 2020 gab es in Holtenau keine Reservetore mehr.

Zweites Schleusentor auch wieder einsatzbereit

Das „Else“-Tor konnte seit 2021 an der Pier im Binnenhafen repariert werden. Es ist jetzt auch wieder ohne Gerüste, Planen und Maschinen am Liegeplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Schleusentore werden aber nicht lange nebeneinander liegen. Eines der Tore soll laut Wittmüß schon in Kürze für ein anderes Schleusentor eingebaut werden. Im März 2021 hatte der Frachter „Wilson Goole“ ein Tor der Nordschleuse beschädigt. Seither sind einige Tanks undicht. Deshalb ist es nur schwer im Trimm zu halten und muss ausgebaut und zur Reparatur an die Pier verholt werden.

Dort soll dann der Schaden genauer untersucht werden. Bislang konnten nur Taucher die Schäden an den Tanks inspizieren. Eine Reparatur ist erst dann möglich, wenn das Tor aufschwimmt und das Leck an die Wasseroberfläche kommt.

Durch die Beendigung der Reparaturen an gleich zwei Schleusentoren sind die Blicke der Verantwortlichen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK jetzt wieder etwas entspannter. Vor knapp fünf Jahren sah das anders aus. Der Containerfrachter „Akacia“ hatte in einer kalten Februarnacht 2018 mit voller Fahrt das 105 Jahre alte Schleusentor gerammt. Fast die gesamte Stahlstruktur der Träger mit ihren genieteten Kreuzverbindungen wurde durchtrennt oder verbogen.

Lesen Sie auch

Fatal war aber die Beschädigung von fünf der 16 Tanks, die das Schleusentor für die Schwimmfähigkeit braucht. Die „Akacia“ hatte mit ihrem Wulstbug wie ein Torpedo den Unterbau des Tores durchstoßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Ausbau musste das Wrack bis Ostern 2018 in zwei Teile zerschnitten werden. Beide Teile kamen mit einem Schwimmkran ins Dock 8a bei German Naval Yards. Dort ging dann 2019 die Nobiskrug-Werft an die Reparatur.

Werft ging auch noch in die Insolvenz

2021 dann der nächste Schock: Die Nobiskrug-Werft ging mitten in der Corona-Pandemie in die Insolvenz. Beim Neustart wurde die für das Schleusentor zuständige Stahlbausparte nicht mit übernommen.

Letztlich kamen die Stahlbauer bei der Rönner-Gruppe in Bremerhaven unter. So konnte die Reparatur des Schleusentors unter neuer Firmenführung vollendet werden. Die Kosten der Reparatur sollen bei etwa 18 Millionen Euro gelegen haben. Den größten Teil davon zahlt die Versicherung der „Akacia“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufatmen auch bei den Lotsen am Kanal: „Wir sind froh darüber, dass das Tor wieder zurück ist“, so Martin Finnberg, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK II aus Kiel. Die Lotsen werden bei ihren Einsätzen aber auch weiterhin die Schiffsführungen so beraten, dass ein möglichst vorsichtiger Fahrstil beim Einlaufen gewählt wird, so Finnberg.

Brunsbüttel ist jetzt die Schwachstelle

Letztlich sind Lotsen aber nur Berater der Schiffsführungen. Und gegen technische Ausfälle wie bei der Propelleranlage der „Akacia“ hilft auch die größte Vorsicht nicht. Das hat jedenfalls die Untersuchung der Havarie durch das Bundesamt für Seeunfalluntersuchung in Hamburg ergeben.

Am Nord-Ostsee-Kanal ist jetzt Brunsbüttel die Achillesferse: Dort gibt es erst im neuen Jahr wieder ein Ersatztor. Dieses Tor liegt noch im Trockendock in Kiel. Das zweite Ersatztor in Brunsbüttel lässt sich angesichts der Verschleißerscheinungen nicht mehr reparieren.