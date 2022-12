﻿Was tun, wenn man die Miete nicht mehr zahlen kann?

Wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten befürchten viele, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Doch Mietschulden führen nicht selten in die Wohnungslosigkeit. Damit es nicht so weit kommt, greift die Stadt Kiel strauchelnden Mietern helfend unter die Arme.

Kiel. Zehntausende Wohnungen werden jedes Jahr in Deutschland zwangsgeräumt. Allein in Schleswig-Holstein waren es 2021 laut Justizministerium 1582, in der Landeshauptstadt 238. Insgesamt nimmt die Zahl ab. Nach Angaben von Sozialdezernent Gerwin Stöcken gab es in Kiel zuletzt nur noch etwa halb so viele der Zwangsräumungen wie noch vor zehn Jahren. Dennoch besteht wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten die Gefahr, dass wieder mehr Menschen ihre Wohnung verlieren.

Denn der Hauptgrund für Zwangsräumung sind Mietschulden. Ist ein Mieter mit zwei Monatsmieten im Rückstand, kann ihm der Vermieter fristlos kündigen und eine Räumungsklage anstreben. Stöcken ist daher in „großer Sorge“, dass durch die Energiekostensteigerungen mehr Kieler und Kielerinnen ihre Miete nicht zahlen können.

Er weist daraufhin, dass ein Mietschuldenvorfall immer bei der Schufa eingetragen wird, und dass man damit bei der Wohnungssuche nicht mehr als solventer Mieter gilt. „Die meisten Menschen haben wir in der Wohnungslosigkeit, weil sie wegen eines Schufa-Eintrags keine neue Wohnung finden.“

Sozialdezernent: Melden Sie sich, bevor Sie die Miete nicht mehr zahlen können

Soweit muss es aber nicht kommen: Erfährt die Stadt von einer finanziellen Notlage bevor Mietschulden entstehen, könne sie in den meisten Fällen helfen. Selbst wenn bereits eine Räumungsklage vorliegt, sei die drohende Zwangsräumung oftmals noch zu verhindern, verspricht der Stadtrat und appelliert an betroffene Mieter, sich möglichst früh beim Amt für Wohnung und Grundsicherung oder beim Bürgertelefon unter 0431/901-3333 zu melden.

Denn: „Der Verlust einer Wohnung ist ein katastrophaler Eingriff in das Leben eines Menschen und ganzer Familien.“ Vor allem für Kinder sei eine Zwangsräumung dramatisch, berichtet Stöcken. Er selbst habe diese Fälle als Sozialarbeiter erlebt: „Es kommt ein Gerichtsvollzieher und die Wohnung wird geräumt.“ Die Eltern würden mit ihren Kindern oftmals nicht über den drohenden Rausschmiss reden: „Sie hoffen, dass es nicht passiert, und dann tritt es doch ein.“

Sozialdezernent Gerwin Stöcken bietet Mietern und Mieterinnen, denen eine Zwangsräumung droht, Hilfe an: „In 80 Prozent der Fälle finden wir eine Lösung.“ © Quelle: Uwe Paesler

Solche Wohnungsnotfälle versucht die Stadt abzuwenden, in dem sie die Mieter berät. Zweidrittel der Betroffenen seien auf Sozialleistungen angewiesen. Stöcken betont aber, dass sich auch Kieler, die nicht im Leistungsbezug sind, an die Stadt wenden können. „Wir versuchen mit sehr viel Feingefühl, den Menschen unter die Arme zu greifen und eine Fehlentwicklung zu stoppen.“ Es werde geprüft, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt: Sozialleistungen, Wohngeld und Schuldnerberatung.

Außerdem vermittelt das Wohnungsamt zwischen Mietern und Vermietern. Und zahlt sogar Mietschulden. Im vergangenen Jahr hat die Stadt laut Sozialbericht 467.000 Euro als Beihilfen oder als Darlehen aufgewandt, um in 245 Fällen Wohnungsverluste doch noch zu verhindern. Die meisten Fälle gab es in Gaarden (33,2 Prozent) und in Mettenhof (16,2 Prozent).

Wohnungslosigkeit zu finanzieren ist für die Stadt teurer als die Übernahme von Mietschulden

Damit sei es innerhalb von zehn Jahren gelungen, die Anzahl der Räumungsklagen von fast 600 auf 338 im vergangenen Jahre zu reduzieren. Möglich war das laut Stöcken durch eine Änderung im Sozialgesetzbuch II. Durch eine Vorschrift seien Gerichte berechtigt, Sozialleistungsträger über eingehende Räumungsklagen zu informieren. Erst dadurch erfährt die Stadt von drohenden Zwangsräumungen und hat die Möglichkeit zu intervenieren.

Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres habe es bereits 270 Räumungsklagen gegen Mieter in Kiel gegeben, in rund hundert Fällen konnte das Amt die Räumung verhindern. „Für uns ist das ein wichtiges Thema“, betont der Sozialdezernent, denn Wohnungslosigkeit zu finanzieren, also die Menschen anderweitig unterzubringen, sei im Zweifel teurer als etwa die Übernahme von Mietschulden.

Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr über 30 500 Wohnungen zwangsgeräumt. Die meisten Zwangsräumungen gab es demnach mit 8656 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern (3432) und Sachsen (2667).