Im Bahnverkehr zwischen Kiel und Hamburg hat es in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg an Diebstahltaten gegeben. Die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof reagiert mit mehr Präsenz – und gibt Tipps. So kommen Wertsachen und Weihnachtsgepäck sicher am Ziel an.

