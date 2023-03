﻿Diese Bereiche sind von neuem Warnstreik in Kiel betroffen

Die Gewerkschaft Verdi im Bezirk Kiel-Plön hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Freitag erneut zum Warnstreik aufgerufen – denn am Montag steht die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit an. Auf diese Auswirkungen müssen sich Kielerinnen und Kieler einrichten.

Kiel. Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind mit dem Verlauf der Tarifverhandlungen unzufrieden. Darauf machen sie seit Wochen mit Warnstreiks aufmerksam – am Freitag ist es wieder in Kiel so weit. Die Gewerkschaft Verdi ruft betroffene Angestellte am 24. März erneut dazu auf, die Arbeit niederzulegen: „Damit wollen wir vor der dritten Verhandlungsrunde ein ordentliches Signal aus Kiel Richtung Potsdam senden“, teilte Manuel Gellenthin von Verdi im Bezirk Kiel-Plön auf Anfrage mit.

In Kiel sind laut Gellenthin Stadtverwaltung, Stadtwerke, Städtisches Krankenhaus, Sozial- und Erziehungsdienste, Müllverbrennung sowie Abfallwirtschaftsbetrieb vom Warnstreik betroffen. Gellenthin erklärte zu den möglichen Auswirkungen: „Städtische Kitas können geschlossen sein oder bieten nur eine Notbetreuung an, auch Mülltonnen werden nicht geleert.“

Zwei Demonstrationszüge sind geplant. Um 9 Uhr startet eine Demo mit rund 450 Teilnehmern ab Stadtwerke. An einem zweiten Zug (9.30 Uhr) ab Legienstraße werden sich demnach etwa 800 Streikende beteiligen. Insgesamt rund 1200 Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft bei der Abschlusskundgebung gegen 10 Uhr auf dem Rathausplatz.

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen steht ab Montag, 27. März, die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam an. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro.