Am Freitag werden in Kiel die ausgelernten Lehrlinge aus Gastronomie und Hotellerie freigesprochen. Derzeit kämpft die Branche mit einer ihrer schwersten Krisen. Wie nimmt der Nachwuchs sie überhaupt wahr? Und welche Chancen bringt sie mit sich? Fünf frisch Ausgelernte berichten.

Kiel. Lasse Knuft hat wenig Zeit. Im Restaurant des Kieler Hotels Birke sind gerade die ersten Gäste eingetroffen. Deshalb wird der 22-Jährige eigentlich dringend in der Küche gebraucht, die in den vergangenen drei Jahren seinen Arbeitsmittelpunkt bildete. Aber für ein kurzes Fazit zu seiner Kochausbildung, die an diesem Freitag in die Freisprechung mündet, reicht es doch.

Warum hat er sich für den Kochberuf entschieden? Familiäre Prägung – schon sein Vater war ein Mann des Herdes und betrieb lange Jahre das Kieler Restaurant Lammers. Eine Lehre in Corona-Zeiten? Herausfordernd, aber durchaus auch im positiven Sinne: „Weil so viele Festangestellte in Kurzarbeit waren, durften und mussten wir Azubis große Verantwortung übernehmen.“