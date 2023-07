﻿Diese Lehren zieht der Sprengmeister aus dem Kesselhaus in Kiel

Kiel. Sprengmeister Eduard Reisch hat viel Erfahrung. Doch dann kam das Gemeinschaftskraftwerk Kiel. Drei Versuche für einen Filterbau, der in den 80er-Jahren nachträglich mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage an das Haus angebaut worden war.

Herr Reisch, Sie haben 5000 Sprengungen gemacht: Haben Sie so etwas wie in Kiel schon mal erlebt?

Eduard Reisch: So etwas ist extrem selten. Das hier in Kiel war schon eine absolute Besonderheit in der Konstruktion. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Aber: Auch diesen schwierigen Aufgaben muss man sich als Sprengmeister stellen. Man kann sich ja nicht nur die Rosinen im Job rauspicken.

Und was war hier die Schwierigkeit?

Wir konnten die Statik des Kesselhauses vorab nicht so schwächen, dass wir mit horizontalen Schnitten das Bauwerk zum Sturz bringen konnten. Die Träger haben sich nach jeder der ersten beiden Sprengungen einfach wieder aufgesetzt. Das waren echt massive Träger. Das sind Träger mit 1000 Millimeter Dicke, die schiebst du ja auch nicht mal so einfach mit einer Sprengung drüber. Da haben wir viel gelernt.

Sie nehmen also auch Erfahrungen aus Kiel mit?

Ja, die setzen wir auch um. Wenn wir mal wieder auf so ein Kesselhaus mit dieser Bauweise treffen sollten, werden wir diese Erfahrungen natürlich anwenden. So ein Kesselhaus ist aber schon extrem selten. Es lag auch nicht daran, dass wir zu wenig Sprengstoff genommen haben. Es war die Art der Konstruktion.

Was machen Sie am Abend nach so einer Sprengung?

Wir gehen mit dem Team schön in Laboe essen und schauen uns dabei dann die Videos von der Sprengung noch einmal an. Meine Frau ist ja auch Sprengmeisterin und da kann man dann in Ruhe die Sprengung noch einmal durchsprechen.

In ein paar Wochen kommen Sie beide also wieder. Was machen Sie bis dahin?

Da sind noch vier bis fünf andere Projekte, an denen wir arbeiten. Dazu gehören auch Windanlagen, die im Rahmen des Repowerings gesprengt werden müssen. Es gibt sehr viele Aufgaben für uns.

Wenn Sie wiederkommen, wird der Schornstein gesprengt. Müssen wir uns da auch auf mehrere Versuche einstellen?

Nein. Der Schornstein wird im ersten Versuch gefällt. Da sind wir uns sehr sicher, dass das so sein wird. Das wird klappen.

