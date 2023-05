﻿Diese Versammlungen sind in Kiel am 6. und 7. Mai angemeldet

Kiel. Im Kieler Stadtgebiet sind am Sonnabend, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, verschiedene Versammlungen angemeldet. So wird zum Beispiel ein Abschnitt der Medusastraße in Kiel-Gaarden für einige Stunden zu einer autofreien Zone. Im Rahmen der Gaardener Kulturrotation werden dort am Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr Autos verbannt, stattdessen unter anderem Sitzmöbel aufgebaut und ein Kinderkreativprogramm auf der Straße angeboten.

Ebenfalls am Sonnabend (12 bis 15 Uhr) versammelt sich eine kleine Gruppe in der Innenstadt am Holstenfleet, um für die Abschaffung der Massentierhaltung zu demonstrieren. Ab 15 Uhr protestieren die „Kieler Gelbwesten“ auf dem Exerzierplatz gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung. Da die Teilnehmer von dort durch die Innenstadt ziehen, ist zeitweise mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Und am Sonntag um 15 Uhr ist anlässlich zweier Tötungsdelikte an Frauen im April in Kiel eine Kundgebung gegen Gewalt an Frauen unter dem Motto „Stoppt Femizide“ angemeldet.