﻿Murmann-Holding aus Kiel übernimmt Anschütz von US-Konzern Raytheon

Die Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft baut ihr maritimes Geschäftsfeld aus. Das Unternehmen mit Sitz in Kiel hat einen Kaufvertrag mit dem US-Konzern Raytheon unterzeichnet und will das Kieler Technologieunternehmen mit seinen rund 550 Mitarbeitern bis zum Frühjahr übernehmen.

Kreiselkompasse von Raytheon Anschütz: Das 1905 in Kiel gegründete Unternehmen ist durch diese Entwicklung weltbekannt geworden.

Kiel. Das Unternehmen Raytheon Anschütz wird bald wieder in Kieler Besitz sein. Die Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft (DMB) hat am Montag den Erwerb des Unternehmens in der Wik angekündigt.

Wie die DMB mitteilt, habe man am Freitag mit dem US-Konzern Raytheon Technologies Corporation eine Vereinbarung zur Übernahme der Raytheon Anschütz GmbH mit all ihren Tochtergesellschaften unterzeichnet.

„Wir wollen mit Anschütz unsere Position am Industriestandort Kiel stärken und langfristig gesundes Wachstum erzielen“, sagte Hendrik Murmann, geschäftsführender Gesellschafter bei DMB. Für die etwa 550 Mitarbeiter der Raytheon Anschütz bedeutet die Übernahme keine Veränderung.

Arbeitsverträge bleiben unberührt

„Mit DMB haben wir einen starken Partner mit maritimer Expertise und internationaler Erfahrung für Anschütz gefunden, der uns die Möglichkeit gibt, nachhaltig Wachstumspfade einzuschlagen“, sagte Michael Schulz, Geschäftsführer der Raytheon Anschütz GmbH.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird DMB ihr Portfolio um High-Tech-Produkte von Anschütz für maritime Navigations- und Überwachungssysteme sowie um einzigartige Fähigkeiten in der Systemintegration für die globale Schifffahrt und Seestreitkräfte erweitern.

DMB will Anschütz dabei weiter als eigenständiges Unternehmen führen. Da die Transaktion als Share-Deal erfolge, werden die Arbeitsverträge der Beschäftigten und die Geschäftsbeziehungen zwischen Anschütz und seinen Kunden, Lieferanten und Partnern unberührt bleiben, so heißt es in der Mitteilung.

Schifffahrtsbereich soll weiter wachsen

Mit diesem Übergang kommt eines der traditionsreichsten Kieler Unternehmen wieder zurück in deutschen Besitz. Das 1905 in Kiel gegründete Unternehmen ist durch die Entwicklung des Kreiselkompass weltbekannt geworden. 1995 kam das Unternehmen in den Besitz des US-Konzerns Raytheon.

Nautische Systeme der Kieler Firma Anschütz werden weltweit von Tausenden Schiffen eingesetzt – wie auch auf der „Aidavcosma“. © Quelle: Frank Behling

Heute ist die Raytheon Anschütz GmbH einer der führenden Hersteller von Navigations- und Brückensystemen. Zur Produktpalette gehört neben dem Kreiselkompass die ganze Bandbreite von Schiffsführungs- und Navigationssystemen.

Weltweit fahren Tausende Handelsschiffe und Marineeinheiten mit Technik aus dem Werk im Kieler Stadtteil Wik. Die Liste reicht dabei von den größten Kreuzfahrtschiffen der Reederei Aida bis hin zu israelischen U-Booten. Ein wichtiges Geschäftsfeld sind integrierte Brückensysteme.

Neuer Eigner kommt aus Kiel

Die DMB mit Sitz in Kiel ist ein auf Eigenständigkeit bedachtes Familienunternehmen. Unter dem Dach sind derzeit sechs unabhängig agierende Unternehmensgruppen aktiv, die in den jeweiligen Märkten führend sind.

In diesem Jahr erwirtschaftete die DMB 350 Millionen Euro Umsatz. Etwa 30 Prozent davon wurden mit maritimen Produkten gemacht. Dieser Anteil wird jetzt gesteigert.

„Wir freuen uns, in Zukunft mit Anschütz eine weltweit bekannte Marke in der Schifffahrt und darüber hinaus ein echtes Kieler Traditionsunternehmen mit einer mehr als einhundertjährigen Geschichte in unserer Gruppe aufzunehmen“, so Murmann.