﻿So will die Digitale Woche 2023 die Szene nach Kiel locken

Vom 7. bis 13. Mai trifft sich die Digitalszene in Kiel: Bei der Digitalen Woche geht es in diesem Jahr um künstliche Intelligenz, aber auch junge Themen sowie Mitmach-Aktionen zählen zum Programm.

Kiel. Wer gestaltet die Zukunft – der Mensch oder die künstliche Intelligenz? Was zeichnet künftig digitale Berufsfelder aus? Und wie können Lösungen für heutige Probleme aussehen? Diese und viele weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Digitalen Woche. Das Digitalfestival im Norden soll vom 7. bis 13. Mai die Szene nach Kiel locken.

„Kiel wird wieder zum Hotspot für angewandte Zukunftsthemen“, kündigen die Macher der Veranstaltung an. So soll die Woche dabei helfen, aktuelle Themen aus der digitalen Welt zu kennen und besser einordnen zu können. An zentralen Festivalorten, bei Unternehmen und Institutionen vor Ort, mitten in Kiel und immer auch online können sich Besucherinnen und Besucher über derzeitige Trends informieren.

Digitale Woche 2023 findet an drei zentralen Orten statt

An drei zentralen Orten schafft die Digitale Woche Raum für persönliche Begegnung und intensiven Austausch. Neu dabei ist der zentral am Kleinen Kiel gelegene „InnoPier“ am Martensdamm mit einer Hauptbühne. Die Seeburg als zweiter Ort bietet Raum für Workshop-Formate und macht digitale Trends und Themen anfassbar. Im Co-Workingspace COBL by Opencampus heißt es: Bühne frei für das „up.load – Festival“, das im vergangenen Jahr Premiere gefeiert hat und sich zukünftig als fester Bestandteil der Digitalen Woche an junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren richtet. Diesmal erhalten sie vom 8. bis 13. Mai Einblicke in digitale Berufsfelder.

Die City Hacker School richtet sich indessen an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren. Die gemeinnützige Hacker School führt die junge Zielgruppe in enger Zusammenarbeit mit Kieler Unternehmen auf spielerische Weise an das Programmieren heran – am Sonnabend, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai. Neu dabei ist das Hacker-School-Minecraft-Abenteuer am Sonnabend, 13. Mai.

Künstliche Intelligenz als zentrales Thema

Zu den zentralen Themen zählen diesmal der Blick in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz in Schleswig-Holstein, das Eintauchen in die Chancen einer Nutzung von KI und Daten aus der Meeresforschung für die CO₂-Reduzierung oder die „Green Energy“-Option für alle. Die Digitale Woche zeige, so die Veranstalter, wie aktuelle technologische Entwicklungen in Anwendung gebracht werden können.

Mitmachen können Besucher auch: Abtauchen in Unterwasserwelten, ein Kurzbesuch in chinesischen Städten und Regionen, auf großer Mission die Welt in 2030 vor der Wasserknappheit retten oder mit Robotern Städte bauen – das und vieles mehr lässt sich am 12. und 13. Mai auf dem Erlebnis-Areal der Digitalen Woche direkt an der Kiellinie ausprobieren.

Mehr unter www.digitalewochekiel.de