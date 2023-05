﻿Digitale Woche in Kiel: „Künstliche Intelligenz betrifft uns alle“

Eröffnung am 7. Mai

Um 17 Uhr wird die Digitale Woche am Sonntag, 7. Mai, offiziell eröffnet. Thema der Eröffnungsveranstaltung: „KI vs. Mensch – Wer gewinnt?“ Darüber sprechen der deutsch-amerikanische Unternehmer Tim Leberecht und Doris Weßels, die Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel ist und als eine bedeutende KI-Expertin in Deutschland gilt. Die Veranstaltung findet im „InnoPier“ am Martensdamm in Kiel statt – einer von drei zentralen Orten während der Digitalen Woche. Die Seeburg als zweiter Ort bietet Raum für Workshop-Formate und macht digitale Trends und Themen anfassbar. Im Co-Workingspace COBL by Opencampus heißt es: Bühne frei für das „up.load – Festival“, das an junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren richtet. Das Programm gibt’s unter www.digitalewochekiel.de.