﻿Digitale Woche Kiel: Wie künstliche Intelligenz unser Leben revolutioniert

Die Digitale Woche in Kiel setzt 2023 einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz. Bei der Eröffnungsveranstaltung diskutierten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, KI-Expertin Doris Weßels und Unternehmer Tim Leberecht über ChatGPT. Das waren die Kernbotschaften.

Kiel. Als am Sonntagabend in Kiel über künstliche Intelligenz gesprochen wird, geht es zur Sache. Bedrohung, Chance oder irgendwas dazwischen? Es ist eine Frage, über die an diesem Abend bei der Eröffnung der Digitalen Woche Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), KI-Expertin Prof. Doris Weßels von der Fachhochschule Kiel und Unternehmer Tim Leberecht diskutieren. Die Kernbotschaften der Debatte.