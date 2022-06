Mit Algenbrot und Netztauchern wollen Kieler die Meere retten

Kiel als Meeresschutzstadt: Am Mittwoch nahm sich Ocean Summit den Weltmeerestag zum Anlass, um dem lokalen sowie globalen Meeresschutz eine Bühne zu bieten – und rief den ersten Meeresschutzstadttag aus. Was wird in Kiel eigentlich für Ostsee & Co. getan? Ein Überblick.