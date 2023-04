﻿„Disney in concert“: So war die Reise durch 100 Jahre Disney

Standing Ovations bei „Disney in Concert“: Als das Hollywood-Sound-Orchester den letzten Ton am Donnerstagabend anschlägt, bebt das Publikum in der Wunderino-Arena. Wie Filmmusik aus den vergangenen zehn Jahrzehnten das Publikum in Kiel verzaubert.

Die Show „Disney 100“ gastierte am Donnerstag mit bekannten Klassikern in der Wunderino-Arena in Kiel.

Kiel. Große Träume, bedingungslose Liebe und Freundschaften, die dem Publikum ein Lächeln auf die Lippen zaubern: In zweieinhalb Stunden hat das Hollywood-Sound-Orchester am Donnerstagabend die rund 3000 Gäste in der Wunderino-Arena in eine Welt voller Magie entführt. Das Publikum reist bei „Disney in Concert“ zurück an Sehnsuchtsorte der Kindheit und erlebt, wie Cinderella von ihrem Märchenprinzen träumt oder Simba zum König der Tiere wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Herzlich willkommen zu 100 Jahren fantastischer Musik und Geschichten, die das Herz berühren“, begrüßt Jan Köppen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Kiel. Unter den Gästen sind viele Familien, aber auch Paare oder Freundinnen und Freunde. Eigentlich ist der Moderator aus Fernsehshows wie „Dschungelcamp“ oder „Ninja Warrior“ bekannt, nun darf er durch einen feierlichen musikalischen Abend führen. Denn 2023 feiert Disney 100-jähriges Jubiläum und spielt bei der Konzertreihe „Disney 100“ die bekanntesten Lieder aus den verschiedenen Jahrzehnten der Filmgeschichte.

Wunderino-Arena Kiel: Songauswahl begeistert Gäste bei „Disney in Concert“

Aktuellere Filmlieder wie „Lass jetzt los“ von der „Eiskönigin“ sind genauso dabei wie „Toccata und Fuge“ von Johann Sebastian Bach aus dem Film „Fantasia“ (1940). Und das kommt bei den 3000 Kielerinnen und Kielern sehr gut an: Als das Orchester mit „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ die Show beendet, gibt es für die mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler unter Leitung von Dirigent Wilhelm Keitel Standing Ovations. Neben dem Hollywood-Sound-Orchester treten auch bekannte Solistinnen und Solisten auf – beispielsweise Musicaldarstellerin Kristina Love, die Tina Turner in Hamburg verkörperte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich hatte während des gesamten Konzerts Gänsehaut am Körper“, sagt die 30-jährige Pia Bernhardt. „Ab und zu ist sogar eine kleine Träne geflossen.“ Ihr habe als großer Disney-Fan besonders der Mix aus den unterschiedlichen Filmszenen sowie dem großartigen Auftritt des Orchesters gefallen. Insbesondere der Auftritt zu „Nur kein Wort über Bruno“ aus „Encanto“ (2021) habe sie sehr berührt.

„Disney in Concert“: Detaillierte Bühnenshow unterstreicht Performance

Viele Details bei der Kostümauswahl sowie dem Bühnenbild unterstreichen die Darbietungen des Ensembles. Bei der „Tarzan“-Performance tragen die Sängerinnen und Sänger grüne Kleidung, bei dem Song aus „Arielle“ wiederum glitzernde Abendroben. Während die Crew bei „Fluch der Karibik“ in See sticht, donnern Lichtblitze über die Bühne und bei der „Eiskönigin“ symbolisiert aufsteigender Nebel das zunehmende Eis.

„Wir sind eigentlich keine Disney-Fans, aber die Künstler haben es geschafft, uns einen wunderschönen Abend zu schenken“, sagen Angelika und Detlef aus Kiel. Einziger Kritikpunkt des Ehepaars: Die Veranstaltung hätte auch eine halbe Stunde kürzer sein können.

Lesen Sie auch

In den kommenden Wochen tourt das Hollywood-Sound-Orchester weiter durch Deutschland. Wer die Show in Kiel verpasst hat, kann das Ensemble am 27. April in Hamburg sehen.