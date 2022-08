Am 29. September 2021 traf ein Tornado den Steg des Ersten Kieler Ruder-Clubs von 1862. Fünf Mitglieder des Vereins wurden verletzt. Einige sogar so schwer, dass sie lange im Krankenhaus bleiben mussten. Am Sonnabend war das schlimme Ereignis fast vergessen. An der Kiellinie gab es Sommerfest, Clubregatta und zwei Schiffstaufen.