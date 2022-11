﻿Drei Menschen durch Messerstiche in der Innenstadt von Kiel verletzt

Eine Auseinandersetzung hat in der Nacht zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst in Kiel geführt. Am Ziegelteich wurden drei Menschen durch Messerstiche verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

