﻿Große Übung der Feuerwehr in Kiel: Wohin mit Hunderten Leichen?

Ein Stromausfall in Kiel, ausgelöst durch einen Hackerangriff: Auf diesem Szenario basiert in dieser Woche eine mehrtägige Übung der Feuerwehr Kiel. Die Erkenntnisse daraus könnten eines Tages Leben retten. Doch wie sicher sind Krankenhäuser, Pflegeheime und Einzelhandel?

Kiel. Es ist nur eine Übung, doch schon das Szenario hat es in sich: ein Stromausfall in Kiel, ein dreitägiger und flächendeckender Blackout, ausgelöst durch einen Hackerangriff. Wie berichtet proben Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk in Kiel in dieser Woche diesen Ernstfall. Doch wie sind Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime, aber auch Geschäfte für Lebensmittel oder Bestatter auf einen solchen Angriff vorbereitet? Antworten auf die wichtigsten Fragen.