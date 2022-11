﻿Drei Umzüge mit Demos können den Verkehr in Kiel behindern

In der Kieler Innenstadt sind an diesem Wochenende drei Demonstrationen mit Umzügen geplant. Die Zahl der angemeldeten Teilnehmer variiert dabei von 50 bis 500.

Mehrere Demos sind am Wochenende in Kiel angemeldet. (Archivbild)

Kiel. Drei Demonstrationen zu Themen wie Corona-Politik, Gerechtigkeit, deutsche Interessen oder zum kritischen Semesterstart sind am Sonnabend und Sonntag angemeldet und können für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Los geht’s am Sonnabend um 13 Uhr beim Buchladen Zapata am Exerzierplatz mit einem „Anarchistischen Spaziergang“, zu dem die Anarchistische Initiative Kiel aufgerufen hat. Bis etwa 14 Uhr wollen die Teilnehmer vom Exerzierplatz zur Legienstraße und zum Hiroshimapark ziehen. Anlass ist der Kieler Matrosenaufstand. Am 5. November 1918 gab es eine Versammlung auf dem Wilhelmplatz von Soldaten und eine Ansprache des SPD-Politikers Gustav Noske.

Proteste gegen Corona-Politik, Inflation und Massentierhaltung

Um 15 Uhr treffen sich am Asmus-Bremer-Platz bei der Hafenstraße Bürger unter dem Motto „Die Politik führt uns in die Armut“. Wie die Polizei mitteilt, sind etwa 40 Teilnehmer angemeldet, die danach zu einem Umzug durch die Innenstadt starten.

Am Sonntag um 15 Uhr ist eine Versammlung unter dem Titel „Für die Freiheit“ auf dem Rathausplatz angekündigt. Thema der Demo sind „Corona-Politik, Inflation, Außenpolitik, deutsche Interessen“. Der dann folgende Umzug durch die Innenstadt soll bis 18 Uhr dauern und über Fleethörn, Knooper Weg, Westring und Hasseldieksdammer Weg führen. Hier sind etwa 500 Teilnehmer angemeldet.

Vor einer Lidl-Filiale in der Kirchhofallee ist am Sonnabend außerdem eine Aktion der Albert-Schweitzer-Stiftung geplant. Die Aktivisten wollen Kunden über die Bedingungen in der Hühnermast bei Lieferanten des Discounters informieren.