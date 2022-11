﻿Drei Verletzte bei einem Unfall mit Linienbus in Kiel

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend in Kiel mehrere Personen verletzt. Eine Frau kam in ein Krankenhaus. Ein Linienbus war mit einem Pkw kollidiert. Die Unfallstelle war bis in den Abend gesperrt.

