Verwaltung prüft Umbau

Utensilien, die zum Heroinkonsum genutzt werden, liegen in einem Drogenkonsumraum bereit. In Kiel lässt die Einrichtung eines geplanten solchen Raums noch auf sich warten.

Ein sauberer, geschützter Bereich, in dem Drogen sicher konsumiert werden können: Solch ein Raum soll in Kiel entstehen – der landesweit erste. Die Stadt hat jetzt einen möglichen Standort auf dem Westufer im Blick – doch sie will noch nicht verraten, wo genau. Das sind die Gründe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket