﻿ Neuer E-Scooter-Anbieter in Kiel: Roller-Flotte wächst

Kostenfrei bis 17:40 Uhr lesen

Vereidigung des Bürgermeisters

Am 30. Oktober 2022 wurde Bürgermeister Peter Kokocinski (51) von den Menschen in Schönberg erneut zum hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Am 27. April wird er offiziell vereidigt. So will Kokocinski Schönberg weiter nach vorne bringen.