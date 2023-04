﻿Nach dem Aus für E-Scooter in Paris: Was plant Kiel?

In Paris sind verliehene E-Scooter bald verboten. Auch in Kiel gibt es immer wieder Ärger über die Elektroroller, die plötzlich mitten auf dem Gehweg stehen. Wie will Kiel das Problem lösen?

Kiel. Die einen sehen sie als sinnvolle Ergänzung für die Mobilitätswende, andere vor allem als ärgerliches Hindernis: E-Scooter polarisieren auch Jahre nach ihrer Einführung. In Paris werden die Leih-Scooter nun bald verboten. Und in Kiel? Rund 3000 Leih-E-Scooter von drei Verleihern gibt es in Kiel. Von einem Verbot spricht bislang niemand. Aber: Es sind Maßnahmen geplant, um die Abstellsituation rund um die Elektroroller zu verbessern.

Dass E-Scooter mitten auf dem Gehweg stehen oder liegen, davon hört Karl Stanjek regelmäßig. „Das ungeordnete Abstellen und Ablegen ist ein Ärgernis“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats Kiel. Es sei Aufgabe der Stadtverwaltung, diese Probleme einzudämmen.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Schlecht abgestellte E-Scooter sind in Kiel ein Problem. Das Ordnungsamt leitete im vergangenen Jahr in 270 Fällen wegen verkehrsbehindernd abgestellten E-Scootern in Kiel ein Bußgeldverfahren ein. Das Bußgeld beträgt mit Gebühren knapp 100 Euro – wurde jedoch nur in zehn Fällen auch gezahlt. Der Grund: Meist lässt sich der Fahrer des Fahrzeugs nicht ermitteln. In diesen Fällen tragen die Vermieter die Verfahrenskosten in Höhe von 23,50 Euro.

E-Scooter in Kiel: 20 feste Abstellflächen bis Ende 2023 geplant

„Eine stärkere Regulierung beim Abstellen der E-Scooter wäre wünschenswert“, sagt Torsten Jäger, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Schleswig-Holstein. Man solle dafür Bereiche, wo das wilde Abstellen besonders auffällt, mit festen Stellplätzen ausstatten. Im direkten Umfeld solcher Flächen ist das Abgeben der E-Scooter durch Geoblocking nicht möglich.

In Kiel befindet sich dieses Verfahren bereits in der Umsetzung. Bis zu 20 feste Abstellflächen sollen laut Stadt bis Ende 2023 eingerichtet werden. Im Fokus liegt demnach die Kieler Innenstadt, feste Abstellflächen werden zudem in den Straßenverkehrsplanungen im gesamten Stadtgebiet mit einbezogen. Aktuell gibt es in Kiel sieben Abstellflächen, die zum Teil in Mobilitätsstationen integriert sind.

E-Scooter in Kiel: Ausleiher Lime schlägt Umwidmung von Pkw-Parkplätzen vor

Damit setzt Kiel auf ein Mischsystem, das vor allem in der Innenstadt feste Abstellflächen einplant und in den Außenbereichen das flexiblere Parken zulässt. Ein Konzept, das beim Unternehmen Lime auf Zustimmung stößt. Lime ist neben Tier und Bolt einer der drei E-Scooter-Anbieter in Kiel. Alle drei betonen den engen Austausch mit der Stadt Kiel.

„Bei einer ausreichenden Dichte von rund 100 bis 150 Metern sprechen wir uns für verpflichtende Abstellflächen aus“, sagt Lime-Sprecherin Sarah Schweiger. „Idealerweise“ könne der Platz dafür auch „durch die Umwidmung von Pkw-Parkplätzen“ entstehen. „Auf einen Pkw-Parkplatz passen bis zu 15 E-Scooter.“

Paris verbietet E-Scooter Es ist eine Entscheidung, die auch in Deutschland die Debatte um E-Scooter neu entfacht: Ab 1. September 2023 ist der Verleih von E-Scootern in Paris verboten. Bei einer Bürgerbefragung Anfang April sprachen sich 89 Prozent für ein Verbot des Verleihs aus. Allerdings bewegte das Thema nur wenige Menschen in Paris. Lediglich 7,46 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten nahmen an der Abstimmung teil. Als Gründe gegen E-Scooter nannte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo das Chaos auf den Bürgersteigen sowie die hohe Unfallhäufigkeit.

Während das Abstellen der E-Scooter künftig also noch besser werden soll, ist ein Verbot der Elektroroller wie in Paris nicht geplant. Die Stadt Kiel spricht von einer „sinnvollen Ergänzung“ für die Mobilität.

E-Scooter in Kiel werden oft für Arbeitsweg ausgeliehen

Man beobachte, dass E-Scooter mittlerweile „viel stärker von verschiedenen Altersgruppen genutzt und auch für den Arbeitsweg ausgeliehen werden“. Diesen Eindruck untermauert Bolt-Sprecher Jan Kronenberger. „Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass fast 40 Prozent der Fahrten mit Bolt-E-Scootern an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen sind.“

In Kiel ist man also offenbar auf einen Kompromiss aus. Die Forderung des stellvertretenden GdP-Bundesvorsitzenden Michael Mertens, die Geschwindigkeit von E-Scootern prinzipiell von derzeit 20 auf 15 km/h zu drosseln, findet im Norden aber keine Unterstützung. Torsten Jäger von der GdP Schleswig-Holstein sieht in einem solchen Tempolimit eine „wohl zu starke Herabsetzung der Attraktivität für die E-Scooter-Nutzer“.