﻿Edeka Baasch im Kieler Wissenschaftspark feiert Eröffnung

Ravensberg. Spatenstich war im Oktober 2021, am Donnerstag um Punkt 7 Uhr feiert der neue Edeka Baasch in der Grippstraße 2 im Kieler Wissenschaftspark Eröffnung. Für Inhaber Benjamin Baasch ist es der zweite Markt innerhalb eines Jahres, den er als selbstständiger Kaufmann führt, erzählt er: „Im letzten Jahr habe ich bereits einen Markt in meiner Geburtsstadt Eckernförde eröffnet.“

Die Pläne für den Markt in Kiel hatte der in Kiel lebende 37-jährige Familienvater allerdings schon länger. Als vor zwei Jahren feststand, dass es in dem als Neubau geplanten Emmy-Nöhter-Haus auch einen Markt für die Nahversorgung geben soll, war er sofort interessiert. Die Lage mitten im Wissenschaftspark mit zahlreichen Firmen und in direkter Nähe zur Christian-Albrechts-Universität (CAU) fand der Kaufmann reizvoll.

Edeka Baasch in Kiel: 15.000 Artikel auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Als Herausforderung sah Baasch es an, die rund 15. 000 Artikel auf der vergleichsweise kleinen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern unterzubringen. Was ihm dennoch sofort klar war: Die besondere Umgebung erfordert auch ein besonderes Sortiment. Neben vielen Produkten regionaler Hersteller durften für den Kaufmann eine Salatbar, in der auch Bowls und Wraps angeboten werden, frisch zubereitetes Sushi, eine Saftmaschine und eine Smoothie-Maschine mit täglich wechselnder Auswahl nicht fehlen. Eine Seltenheit in Kiel: Sogar einen Frischetresen mit veganem Aufschnitt hält der neue Markt bereit. Eine „Heiße Theke“ ist in Planung.

„Die Mitarbeitenden der umliegenden Firmen und die Studierenden finden hier alles, was sie für den Tagesbedarf brauchen“, so Baasch. Aber auch für Kielerinnen und Kieler, die einen Groß- oder Wochenendeinkauf planen, sieht sich der Kaufmann gerüstet. „Unser Markt ist zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Auto gut erreichbar“, sagt Baasch und betont: „Direkt vor der Tür stehen Radstellplätze und 40 Kundenparkplätze bereit.“

Hat schon als 14-jähriger Schüler bei Edeka gejobbt und startete damit seine Karriere: Kaufmann Benjamin Baasch eröffnet mit dem Edeka-Markt im Kieler Wissenschaftspark seinen zweiten Markt innerhalb eines Jahres. © Quelle: Gritje Lewerenz

Soziales Engagement ist dem Kieler Benjamin Baasch wichtig

Neben der Zufriedenheit seiner Kundschaft liegt dem Kaufmann soziales Engagement am Herzen. „Wir spenden Lebensmittel an die Kieler Tafel. Nicht mehr verkaufsfähiges Obst und Gemüse geben wir an den Tierpark Gettorf“, so Baasch. Bei der Pfandrückgabe haben Kundinnen und Kunden außerdem die Möglichkeit, den Pfandbon zu spenden. „Das Geld kommt dem Verein ‚Zukunftswerkstatt‘ in Kiel zugute, der sich als Familienbildungsstätte für werdende und frischgebackene Eltern einsetzt.“

Tatkräftig unterstützt im Arbeitsalltag wird Baasch von seiner Kieler Marktleiterin Jovana Zivanovic und 20 Mitarbeitenden. Er selbst pendelt zwischen seinen Märkten in Eckernförde und Kiel. Dabei kann er auf den uneingeschränkten Beistand seiner Familie zählen, schätzt sich der Vater einer zweijährigen Tochter glücklich: „Die Entscheidungen zur Übernahme der Märkte habe ich im Einklang mit meiner Frau getroffen.“ Die hält ihrem Mann den Rücken frei und stand ihm auch schon bei betrieblichen Entscheidungen zur Seite, verrät der Kieler: „Bei der Gestaltung des Marktes habe ich auch den Rat meiner Frau eingeholt.“

Mit dem Sprung in die Selbstständigkeit krönt Baasch seinen beruflichen Werdegang bei Edeka Nord, den er bereits früh begann. „Ich habe schon als 14-jähriger Schüler bei Edeka gearbeitet“, so Baasch. Es folgten die Ausbildung zum Kaufmann und die Mitarbeit in verschiedenen Positionen innerhalb der Handelsgesellschaft. Jetzt ist er selbst Chef.

Geöffnet hat Edeka Baasch im Wissenschaftspark montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr. Zur Eröffnung am Donnerstag erhalten die Kunden zehn Prozent Rabatt.

