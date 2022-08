Schimmelbäder, eiskalte Duschen und beengte Schlafräume für zwölf Leute auf Dreier-Etagenbetten: Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland protestieren in einem offenen Brief gegen die Mängel in den Kieler Quartieren. Als Wachgänger sorgen sie an Stränden ehrenamtlich für Sicherheit. Die Politik ist alarmiert.

„Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, wird die Stadt Kiel bald ohne ehrenamtliche Rettungsschwimmer auskommen müssen“, warnen freiwillige Kräfte der Strandwache in einem offenen Brief. Sie kritisieren die Unterbringung in der Wachstation und in den Häusern im Jugenddorf (Foto) am Falckensteiner Strand.

Kiel. In einem offenen Brief beschweren sich 30 ehrenamtliche Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen der Strandwache über die Zustände in ihren Unterkünften am Falckensteiner Strand. Die Rede ist von einer „menschenunwürdigen Unterbringung“, von schwarzem Schimmel, von Stockflecken, dreckigen und zerstörten Toiletten sowie fehlendem Warmwasser. Schlafen müsse die Wachcrew auf dreistöckigen Etagenbetten mit zwölf Leuten in einem Raum, das entspreche nicht mehr der Unterbringung im 21. Jahrhundert.

„Viele Rettungsschwimmer waren dieses Jahr das erste und vermutlich letzte Mal zur Strandwache in Kiel“, heißt es in dem Brief, der unter anderem an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gerichtet ist. Die Unterzeichner gehören zu den etwa 350 Kräften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem ganzen Bundesgebiet, die jedes Jahr zwischen Juni und August in ihrer Freizeit und „oftmals“ in ihrem Jahresurlaub unentgeltlich für Sicherheit an fünf Stränden sorgen – in Schilksee, Falckenstein, Strande, Laboe und Heikendorf. Für den täglich neunstündigen Wachdienst bekommen sie eine 20-Euro-Essenspauschale plus die fragwürdige Übernachtung. „Viele von uns haben in den zwei Wochen Dienst mehrfach eiskalt duschen müssen.“

Personalmangel bei der Wasserwacht: Hörnbad-Mitarbeiter helfen bereits aus

Die Kritik der Ehrenamtler fällt in eine Zeit, in der ein Mangel an Rettungsschwimmern bundesweit den Badebetrieb einschränkt. In Kiel fehlen der Wasserwacht bereits so viele Helfer, dass die Stadt mit eigenem Personal unterstützen muss, um den Badebetrieb an den Stränden sicherzustellen. Das Hörnbad wurde sogar wegen Personalmangels geschlossen.

„Wir möchten hiermit einen Warnruf an die Politik geben, sich der Sache anzunehmen und nicht wegzuschauen“, schreiben die ehrenamtlichen Kräfte. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, werde die Stadt Kiel „mit Sicherheit bald ohne ehrenamtliche Rettungsschwimmer auskommen müssen“.

In ihrem Brief bemängeln sie sowohl die Zustände in der Wachstation als auch in den Nurdachhäusern des Kieler Jugenddorfes. In beiden Quartieren am Falckensteiner Strand sind die ehrenamtlichen Wachgänger untergebracht.

Die „unwürdige“ Unterbringung in dieser Wachstation hält freiwillige Rettungsschwimmer davon ab, nach Kiel zu kommen. Dabei haben die Verantwortlichen bereits jetzt massive Personalsorgen. Ende Juni mussten sie auf den Notstand bei der Strandüberwachung reagieren: Mitarbeiter der Kieler Bäder wurden abgestellt, um die Wasserwacht während der Badesaison zu verstärken. Von links: Leiter der Wachstation Sascha Hoffmann, DRK-Kiel-Geschäftsführer Jürgen Hofmeister, stellvertrende DRK-Geschäftsführerin Anne Helm, Dezernent Gerwin Stöcken, der Geschäftsführer der Kieler Bäder GmbH, Frank Löser, und Stephan Hild, Leiter der Kieler Wasserwacht. © Quelle: Ulf Dahl

Die Nurdachhäuser bezeichnen sie als "komplett abbruchreif". Besitzer ist der Verein Kieler Jugenderholung. Der marode obere Teil des Jugenddorfs ist seit Anfang des Jahres geschlossen und werde nur auf Bitten des DRK von den ehrenamtlichen Wachmannschaften bewohnt, berichtet der zweite Vereinsvorsitzende Nahmen Roeloffs. "Wir bemühen uns seit Langem um eine Sanierung der Häuser." Eine Erneuerung der Dächer, Bäder und Böden stehe nun endlich bevor. Die Gelder sind im Kieler Haushalt eingeplant.

Den Verantwortlichen beim DRK waren die Missstände bekannt

Dem DRK Kiel, das für den Einsatz und die Unterbringung seiner ehrenamtlichen Wachgänger verantwortlich ist, waren die Zustände in den Häusern nach eigenen Worten durchaus bekannt: „Trotz des offensichtlichen Sanierungsbedarfs waren wir froh, überhaupt so kurzfristig eine Möglichkeit geboten zu bekommen, um das ehrenamtliche Team gemeinsam unterbringen zu können“, kommentierte Anne Helm, stellvertretende Vorsitzende des DRK Kiel den Beschwerdebrief. Das DRK bedauere den Unmut einiger Rettungsschwimmer. Den Schimmel werde man zeitnah entfernen.

„Das DRK wird sich in Zukunft um Unterbringungen bemühen, die frei von den geschilderten Mängeln sind.“ Anne Helm, stellvertretende Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Kiel. © Quelle: Ulf Dahl

Die Wachstation, ein städtisches Gebäude, das das DRK als Hauptgebäude für seine Wasserwacht gemietet hat, steht ebenfalls in der Kritik, obwohl es wie berichtet 2021 zum Teil saniert wurde. Allerdings steht die Modernisierung der Schlafräume und Bäder noch aus, wie Sascha Hoffmann, Leiter der DRK-Wachstation, einräumt.

Gerwin Stöcken, zuständiger Dezernent der Stadt Kiel, äußert sein Bedauern über die Mängel. Gemeinsam mit dem Kieler DRK als verantwortliche Organisation habe man Maßnahmen in die Wege geleitet, der Austausch der Betten sei geplant und mit städtischen Fördermitteln finanziert. Zudem würden die Sanitäranlagen instand gesetzt.

„Leider konnte die Gruppe von diesen Maßnahmen nicht mehr profitieren, da die Stadt erst kurz vor der Abreise informiert wurde“, wies Stöcken die Verantwortung von sich. „Wir sind aber darauf angewiesen, dass wir über Mängel in den Unterkünften informiert werden. Ohne diese Kenntnis kann niemand agieren. Über diesen Umstand haben wir mit dem Kieler DRK noch einmal gesprochen.“

Stöcken sieht nicht die Stadt, sondern das DRK in der Verantwortung

Während Stöcken das DRK für die Missstände verantwortlich macht, sieht die CDU-Ratsfraktion den Fehler bei der Kieler Stadtverwaltung: Sie „hat ihre Fürsorgepflicht in dieser Angelegenheit mehr als vernachlässigt“, meint Ratsherr Jan Wohlfarth. „Es ist unverständlich, warum man der Rettungsmannschaft eine solche Unterkunft überhaupt angeboten hat.“ Der CDU-Ratsherr hat sich nach eigener Aussage vor Ort ein Bild gemacht und komme zu dem Schluss, die Beschwerden seien mehr als berechtigt.

Kommunalpolitiker sind „besorgt“, „bestürzt“ und „alarmiert“

Auch die Ratsfraktion der Linken ist „alarmiert“: „Die Beschwerden der Wachmannschaft an den Kieler Badestränden sind extrem besorgniserregend. Die beschriebenen Umstände in den Unterkünften sind nicht haltbar und müssen dringend bis zum nächsten Jahr verbessert werden“, fordert Pascal Knüppel von den Linken.

Die Unzufriedenheit der Rettungsschwimmer „ist nachvollziehbar“, meint auch SSW-Ratsherr Marcel Schmidt und mahnt: „Die Arbeit, die diese Menschen ehrenamtlich und in ihrer Freizeit leisten, ist für Kiel unverzichtbar.“

Unterdessen sind die Unterzeichner, 19 Männer und elf Frauen im Alter zwischen 18 und 57 Jahren, längst zurück in ihren Heimatbundesländern. Zu einer Stellungnahme sind sie im Nachhinein nicht mehr bereit. Sie berichten von massivem Druck, wollen aber keine Details nennen.