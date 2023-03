﻿Wie die Ehrlich Brothers das Publikum in Kiel verzauberten

Fliegende Motorräder und Schrott, der zu Gold wird: Die Ehrlich Brothers entführten ihre 5000 Gäste am Freitagabend in der Wunderino-Arena in eine Welt voller Magie. Mit der Show „Dream and Fly“ treten sie auch noch am Sonnabend in Kiel auf. Im Gepäck haben sie große Illusionen und spannende Tricks.

Etwa 15.000 Tickets haben die Ehrlich Brothers für ihre drei Shows in der Wunderino-Arena in Kiel abgesetzt.

Kiel. Die Zuschauer in der Wunderino-Arena am Freitagabend in Kiel sind begeistert: Andreas (45) und Chris Ehrlich (41) stehen inmitten eines Schrottplatzes, vor ihnen liegt ein rotes Autowrack. Dann wirft der 45-Jährige mehrere Goldbarren in einen riesigen Schmelztiegel und kippt diese auf das zusammengepresste Fahrzeug. Es knistert, es zischt, Flammen steigen auf – und plötzlich steht ein goldener Lamborghini vor den Brüdern. 

Nach der langen Corona-Pause freuen sich die Ehrlich Brothers, mit ihrer Show „Dream and Fly“ die rund 5000 Gäste mit großen und kleinen Illusionen wieder zu verzaubern. „Was für ein Empfang von euch: Wir freuen uns, dass so viele Menschen analog zusammenkommen“, sagt Chris nach dem Auftakt des Programms. Auf ihrer Tour besuchen die Zauberkünstler insgesamt 24 Städte – drei Auftritte davon finden an der Förde statt. Mit 20 vollgepackten Lkw und einer fast 100-köpfigen Crew ist es dieses Jahr das aufwendigste Event dieser Art in Kiel.

Ehrlich Brothers in Kiel: Ein Mix aus lauten und leisen Tönen

Was den Auftritt der Ehrlich Brothers so besonders macht: Die großartige Inszenierung. Mit einem Mix aus lauten und leisen Tönen entführen die Brüder das Publikum in eine Welt voller Magie und Träume. Neben einem knallenden Feuerwerk und einer Hubschrauberlandung in der Arena, stehen auch ein schimmernder Sternenhimmel sowie ein Song für alle Mütter auf ihrem Programm. Es ist ein steter Wechsel zwischen spektakulären Illusionen und kleinen, sympathischen Tricks. Sie lassen Spielkarten verschwinden, Süßigkeiten durch die Reihen fliegen und verwandeln einen Fünf-Euro-Schein in eine 100-Euro-Banknote.

Magier-Duo begeistert Fans in der Wunderino-Arena mit offener Art

Dabei bleiben die Magier während der gesamten Show sehr nahbar und authentisch – holen Gäste auf die Bühne, zeigen Fotos aus ihrer Kindheit und erzählen viel Privates. Beispielsweise, wie in der Schulzeit ein simpler Zauberkasten ihre Liebe zur Magie geweckt hat. „Wir hätten nie gedacht, dass wir jemals damit Geld verdienen“, sagt der 44-Jährige. „Aber dafür sind Träume da.“ Zum Abschied bringen sie den Zuschauerinnen und Zuschauern sogar noch einen ihrer Tricks bei, mit dem sie auf der nächsten Party überzeugen können.

Gegen 22.30 Uhr verabschiedet das Publikum Andreas und Chris Ehrlich mit einem tosenden Applaus. „Mich hat die Show sehr beeindruckt“, erzählt die 26-Jährige Laura Otto. „Man möchte sofort wissen, wie die beiden ihre Tricks auf die Beine stellen.“

Einzelne Restkarten für die Auftritte am Sonnabend, 25. März, um 14 Uhr und 19 Uhr sind noch an der Tageskasse verfügbar. Wer es in diesem Jahr nicht zu den Ehrlich Brothers schafft, kann zum Wiedersehen im Jahr 2024 kommen. Am 2. Februar 2024 tritt das Magier-Duo wieder in Kiel auf.