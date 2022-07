Neuer Job - und gleich lauert eine Bombe im Keller. Nicht unüblich, in diesem Fall aber wortwörtlich: Die Entschärfung der britischen Fliegerbombe dürfte der neue Schulleiter der Friedrich-Junge-Schule nicht mehr vergessen. Besser läuft es für ein Gastronomen-Paar und das Tatort-Drehteam. All das im „Kiel mittendrin“-Newsletter.

es sind Sommerferien. Aber nein, ein Sommerloch gibt es nicht. Eher einen kleinen Sommerkrater. Und zwar auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule. Das Bild des Erdlochs wäre wohl nie in die Zeitung gekommen (selbst im nachrichtenärmsten Sommerloch nicht), hätte der Kampfmittelräumdienst dort unten nicht eine britische Fliegerbombe gefunden. Das 250 Kilogramm schwere Geschoss wurde am Dienstag entschärft.

Alles ging gut - zum Glück.

Das dachten sich diesmal nicht nur die, die diese Bombe untauglich machen mussten und die rund 3000 Anwohner, die aufgefordert waren, bereits morgens ihre Wohnungen zu verlassen. Das dachte sich auch Ulf Schweckendiek. Er ist der neue Schulleiter der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule, beginnt offiziell erst nach den Ferien. „Ein Bomben-Schulstart“, „sein erstes Sorgenkind“, „ob es schon eher einen Neubau bedarf“: Es fallen einem dazu einige Gemeinheiten ein, manche bekam Schweckendiek per Nachricht aufs Handy. Wer den Schaden hat, ... Mit meiner Kollegin Anne Holbach sprach er über seinen - pardon - „alles andere als explosiven Einstand“.

Deutlich schlimmer ist noch der Krankenstand. Wahrscheinlich merken Sie es selbst auch im eigenen Betrieb: Zwar entspannt sich die Lage ein wenig, gut ist es aber noch nicht. Auch die städtischen Betriebe schnappen aktuell nach Luft, richtig durchatmen können sie nicht, wie sie meinem Kollegen Tilmann Post erzählten. Dem UKSH fehlen noch immer 150 Pfleger und Ärzte krankheitsbedingt. Eine Buslinie der KVG fällt weg, der Wertstoffhof des ABK hat geschlossen, in der Kita kämpfen sie täglich darum, keine Einrichtung schließen zu müssen. Für den als vorsichtig geltenden Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher ist die Sache inzwischen klar: Die fünftägige Corona-Isolationspflicht muss beendet werden.

Die Arbeiten an der Kiellinie gehen mit Hochdruck weiter. Trotz der Ruhe nach der Kieler Woche soll es nun im Bereich der neuen Kaimauer verstärkt zur Sache gehen. Anker und Betonverkleidungen stehen zum Einbau an.

Ende März wurde die Umgestaltung des Kieler Lessingsplatzes abgeschlossen, nun erhält der zentrale Ort zwischen Schrevenpark und Knooper Weg eine weitere Aufwertung: An diesem Donnerstag eröffnet im ehemaligen Lessingbad ein neues gastronomisches Angebot. Mit dem „Ins Blaue“ bringen Maaiken Fonck und Ibrahim Hamada neben ihren bisherigen Restaurants ein außergewöhnliches Konzept an den Start.

„Drogengebrauchende – ist das Ihr Ernst? Diese Menschen sind tot, weil sie Drogen konsumiert haben #Drogentote. Wenn übertriebenes Gendern vom Inhalt ablenkt...“ Ein Twitter-Beitrag von Julia Klöckner, ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin, die sich über den Begriff "verstorbene Drogengebrauchende" der Stadt Kiel empörte. Die Verwaltung hatte diesen im Zusammenhang mit einem Gedenktag verwendet.

Borowski und Sahin sind wieder im Einsatz. Im neuen „Tatort“ aus Kiel verschlägt es die Kommissare nach Wacken. Ermittelt wird während des Heavy-Metal-Festivals, aber auch Mitten im Dorf – samt zahlreicher Komparsen und Anwohner, die spontan von Schaulustigen zu Statisten werden. Mein Kollege Steffen Müller hat eine sehr lesenswerte Reportage aus dem noch ruhigen Festival-Örtchen mitgebracht.

