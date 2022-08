﻿Ein Heimspiel: Tequila & The Sunrise Gang beim Funhouse Festival

Sorgt schon mittags für Partystimmung beim „Funhouse Festival“: Die Kieler Band „Tequila & The Sunrise Gang“ servieren einen musikalischen Cocktail aus Ska, Raggae und Punk. Und der kommt gut an.

Sie machen auch mittags schon gute Stimmung: „Tequila & The Sunrise Gang“ auf der Mainstage des ersten „Funhouse Festival“ in Kiel.

Kiel. Es könnte voller sein vor der Mainstage auf dem Nordmarksportfeld. Es könnte aber auch deutlich leerer sein, wenn man die Uhrzeit bedenkt, zu der die Kieler Band „Tequila & The Sunrise Gang“ die Bühne stürmt: Um halb zwei mittags. Aber auf Festivals ist Bier ja schon vor vier das gängige Getränk. Und der Platz zwischen den Festival-Besuchern wird zum Teil durch umso wilderes Tanzen genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tequila & The Sunrise Gang“ machen gleich zu Beginn ihres Auftritts beim ersten „Funhouse Festival“ in Kiel klar, dass sie keinen sanften Einstieg in den Nachmittag geplant haben. Nach einem rockigen und energetischen Start fordert Frontsänger und Gitarrist René Unger das Publikum schon beim zweiten Song zu kräftigem Mithüpfen auf. Dem kommen die Festival-Gäste gern nach – die Songs laden auch wirklich dazu ein.

Gekonnte Mischung aus Ska, Reggae und Punk

Von Beginn an zeigt die Band ihre enorme Vielseitigkeit im Sound. Vor allem durch die gekonnte Mischung aus Ska, Reggae und Punk – mit oft schnellen, manchmal überraschenden Wechseln, im Genre wie im Tempo. Fängt ein Song mit entspannten Reggae-Beats an, ist keineswegs Verlass darauf, dass im Refrain nicht schon in Metal-Manier geshoutet wird. Hinzu kommen Big-Band-Elemente, die am Sonnabend der Trompeter und sein Effektgerät alleine übernehmen müssen, weil der Posaunist mit Corona zuhause sitzt. Aus all dem ergibt sich ein voller und mitreißender Klang, dem sich kaum eine Zuschauerin oder ein Zuschauer entziehen kann. Es wird mitgewippt, mitgetanzt und mitgesprungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den mitreißenden Sound der Band sorgt unter anderem Trompeter Johannes Posa. Sänger René Unger fand es „großartig“, beim „Funhouse Festival“ in seiner Heimatstadt zu spielen, erzählt er nach dem Auftritt. © Quelle: Björn Schaller

An der ein oder anderen Stelle ist auch Mitsingen möglich, gerade wenn dieselbe Zeile mehrfach wiederholt wird oder der Refrain-Text aus – selbst für weniger schnelle Lerner gut zu bewältigendem – La-La-La besteht. Ansonsten ist von den Lyrics nicht allzu viel zu verstehen. Darum geht es den Feiernden vor der Bühne aber auch weniger als um die Stimmung, die transportiert wird. Und die passt.

„Gute-Laune-Musik, sehr tanzbar, das war ein sehr guter Start für uns“, sagt Jana Walther (35), die mit „Tequila & The Sunrise Gang“ ihren Festival-Tag begonnen hat. Sie finde es super, dass die Veranstaltung auf die Beine gestellt wurde: „Endlich mal wieder raus, tanzen, endlich ist mal wieder was los in Kiel.“ Sänger René Unger fand es „großartig“, beim „Funhouse Festival“ zu spielen, erzählt er am Merchandise-Zelt. Er hoffe, es werde gut angenommen und auch in den nächsten Jahren stattfinden. Denn ein „gut besetztes und organisiertes Festival in der Heimatstadt“ – das sei einfach „herrlich“.

Von Ben Bukes